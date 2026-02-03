馬如龍家族再傳憾事 49歲兒子家中猝逝！親姊慟：怎麼開這樣的玩笑

馬如龍兒子黃人龍昨日猝逝家中，享年49歲。（翻攝自黃詠淇臉書）

2019年5月，已故資深演員馬如龍年僅22歲的外孫黃博鈞因車禍驟逝，讓本就身體欠佳的馬如龍大受打擊病情惡化，同年6月不敵病魔，享壽80歲。沒想到近日馬如龍的兒子黃人龍突然猝逝家中，享年49歲，讓馬如龍四女兒黃詠淇（黃博鈞母親）悲痛不已。

根據《三立新聞網》報導，黃詠淇證實弟弟黃人龍昨（2日）從做完健檢回家，但黃人龍老婆傍晚6點下班返家，竟在樓上發現黃人龍倒地失去意識。黃人龍被緊急送醫後一度恢復心跳，卻在醫生趕到時瞳孔放大，最後撒手人寰。

黃詠淇表示，黃人龍平時身體健康，從他眉峰有傷流血推測，可能是不慎撞到牆角，可醫生認為傷口不大，不是致命原因，目前沒辦法開死亡證明，要等檢察官相驗。

黃詠淇昨在臉書沉痛發文，「好痛…真的好痛。你怎麼跟二姐開這樣的玩笑。弟弟放心的跟菩薩走，現在的你是不是看見爸爸跟博鈞了。」今（3日）又PO出父親馬如龍與弟弟黃人龍的合影，「老弟，不知道你看見爸爸和我兒子了嗎？好突然，好想你、好捨不得、好難接受，以後真的沒有靠山了。」

