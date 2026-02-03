馬如龍愛子家中跌倒猝逝 四女兒悲痛證實了

馬如龍與兒子黃人龍的合照。（圖／翻攝自黃詠淇臉書）





資深藝人馬如龍（原名黃政雄）於2019年病逝，享壽80歲，其四女兒黃詠淇更在同年痛失車禍身亡的愛子，未料昨（2日）黃詠淇悲痛證實弟弟黃人龍驚傳在家中猝逝，享年49歲。

馬如龍愛子黃人龍傳家中逝世

根據《三立新聞網》報導，黃詠淇透露，「昨天上午我們都還在一起，因為45歲之後都會通知有一些健康檢查可以做，我跟他在醫院做完之後，下午4點左右送他回家，人都還好好的，後來是他太太將近6點下班，回家後上樓，才發現他倒在房間地上，沒有意識了」，緊急送醫後，黃人龍一度恢復心跳、瞳孔放大，最終仍不幸去世。

黃詠淇悲痛表示，「很奇怪，他平時身體健康，雖然可能有撞到牆角，眉峰那邊有一點傷有撞到流血，但醫生說傷口不大，不是致命的問題，現在沒辦法開死亡證明，我只能等檢察官相驗」，無法接受只是跌倒卻演變成憾事。

馬如龍於2019年4月才慶祝80歲大壽，卻在同年6月5日因神經內分泌腫瘤擴散病逝，享壽80歲；同年，黃詠淇的兒子黃博鈞亦因車禍不幸身亡，得年22歲，沒想到其弟弟黃人龍昨日傳出噩耗。



