馬如龍次子猝逝引震驚！傳奇人生比電影精彩 救豬哥亮3次、李㼈脫險

記者林宜君／台北報導

影迷再次懷念！已故實力派演員馬如龍，雖於2019年離世，但他生前的傳奇故事與江湖義氣仍讓人津津樂道。近日因次子黃人龍猝逝事件，馬如龍過往精彩人生被重新翻出，讓外界驚呼：這位大哥的人生比戲還精彩。已故演員馬如龍的次子黃人龍昨（3）日意外跌倒猝逝，享年49歲，消息震驚演藝圈與粉絲。事件再度引起外界對馬如龍本人的回顧，他不只是演技精湛的實力派，更擁有豐富的江湖經歷。

馬如龍自幼就認識竹聯幫老大陳啟禮，家中甚至珍藏象徵幫派精神的「玉竹筆」。（圖／翻攝自馬如龍專屬粉絲網頁FB）

馬如龍自幼就認識竹聯幫老大陳啟禮，家中甚至珍藏象徵幫派精神的「玉竹筆」。他曾強調自己從未混幫派，只是憑義氣幫好友擺平糾紛，這份江湖義氣也影響了他演出幫派角色的自然度。演藝生涯上，馬如龍曾以《海角七號》拿下金馬獎最佳男配角，也在《艋舺》中飾演「Geta大哥」李坤勇，濃厚江湖味讓角色至今難忘。拍攝《艋舺》時，片方一度缺資金，傳聞曾找黑道投資，馬如龍事後澄清，自己與黑道資金完全無往來，僅靠人脈與義氣處理周遭事務。

豬哥亮在藍寶石大歌廳遭槍擊，後來馬如龍出手相助，不僅幫忙擺平局面，還曾解決豬哥亮的債務糾紛。（圖／翻攝自豬哥亮FB）

馬如龍的人生經歷比電影更精彩。歌廳秀時期，他常遇上「兄弟圍事」，因此認識不少幫派份子。1988年「秀場天王」豬哥亮在藍寶石大歌廳遭槍擊，後來馬如龍出手相助，不僅幫忙擺平局面，還曾解決豬哥亮的債務糾紛。豬哥亮於2017年病逝時，馬如龍仍前往靈堂悼念，對外表示：「我一生救過他3次，怎麼會被列為黑名單？」。

李㼈年輕時曾因喝酒與人衝突，被90人包圍，也靠馬如龍出面一句話勸退，才化解危機。（圖／翻攝自李㼈FB）

同樣，歌手李㼈年輕時曾因喝酒與人衝突，被90人包圍，也靠馬如龍出面一句話勸退，才化解危機。這些傳奇故事如今因兒子猝逝，再度被粉絲與媒體回顧，讓人感受到馬如龍既有演技又重義氣的大哥魅力。馬如龍於2019年6月9日因小腸穿孔合併腹膜炎引發敗血症，在新光醫院離世，享壽80歲。他的江湖故事與精湛演技，至今仍深深烙印在影迷心中。

