馬如龍離世7年兒子猝逝！70歲遺孀沛小嵐現況曝光 親妹是台8女星震驚揭：聯繫不上

已故資深藝人馬如龍（黃政雄）的兒子黃人龍猝逝，享年49歲，姊姊黃詠淇悲痛證實死訊，但死因仍要等遺體相驗後才能確定。而馬如龍遺孀、黃詠淇姊弟的繼母沛小嵐現況也受到關注，親生兒子黃士庭也代為報平安。

現年70歲的沛小嵐曾是電視台當家花旦，當紅時期成為馬如龍第三任妻子，一結婚就是5個孩子的媽，還要照顧已故小叔的2個小孩，再加上她自己也生了一兒一女，等於要養育9個孩子。黃詠淇與黃人龍姊弟為馬如龍與第二任妻子所生，也是沛小嵐一手帶大，感情很深。

兒陪在身旁 妹憂心沒接電話

黃士庭接受《三立新聞網》訪問時透露，自己與媽媽同住，沛小嵐現在身體狀況都還好，家人也都陪在身旁，至於黃人龍離世消息，他認為還是交由姊姊黃詠淇來說明比較恰當。

而沛小嵐的妹妹林秀玲正拍攝三立台8《百味人生》，根據《TVBS新聞網》報導，林秀玲獲知黃人龍死訊後，就立刻致電給沛小嵐，但姊姊沒有接電話，也讓她很憂心。

黃詠淇痛失爸爸、兒子...又送走弟弟：沒靠山了

據悉，黃詠淇2日上午與黃人龍一起到醫院做一些健康檢查，下午4點左右送弟弟回家，都還很正常，而黃人龍太太傍晚6點下班返家時，發現黃人龍倒在房間地上、沒有意識，緊急送醫。到院後，黃人龍一度恢復心跳，但仍瞳孔放大、被宣判死亡。黃詠淇透露，弟弟疑似在暈倒時撞到眉峰，有受傷流血，但傷口不大，醫生初步宣判並非致命原因，目前只能等待相驗。

馬如龍2019年因神經內分泌腫瘤擴散而病逝，享壽80歲。黃詠淇的兒子同年也因車禍離世，讓她歷經雙重打擊。如今黃詠淇又送走弟弟，在臉書上悲痛發文：「老弟，不知道，你看見爸爸和我兒子了嗎？好突然，好想你，好捨不得，好難接受，以後真的沒有靠山了。」



