馬如龍48歲兒猝逝今相驗！妻女緊相擁現身 死因出爐

已故資深藝人馬如龍（本名：黃政雄）的兒子黃人龍，前天（2日）晚間傳出在家中跌倒後失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治，檢警今天（4日）下午在新北市立殯儀館進行相驗，黃人龍的妻小以及胞姊神色哀戚現身殯儀館，只見妻子緊緊將女兒擁在懷中，場面令人不捨，而檢方會同法醫經相驗後，初判死因為心因性猝死，家屬對此並無疑義，後續也將發還遺體供家屬辦理後事。

據悉，馬如龍之子黃人龍，本身罹患慢性疾病，前天（2日）才剛在胞姊黃詠淇陪同下前往進行健康檢查，未料，當天晚間6時許，卻被薛姓妻子發現倒臥在新北市中和區的住處，已無生命跡象，經送往雙和醫院搶救後仍宣告不治，享年48歲。

檢警今天（4日）下午2時許，會同法醫在新北市立殯儀館進行相驗，要釐清確切死因，黃人龍的妻小以及胞姊也現身殯儀館低頭進入殯儀館配合進行相驗，而妻子更難忍悲痛情緒，緊緊將女兒擁在懷中。

檢警經相驗後，初步研判，黃人龍死因為心因性猝死，家屬對此並無疑義，後續也將發還遺體辦理後事。

