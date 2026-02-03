馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是

記者施春美／台北報導

馬如龍2019年因病離世，享壽80歲。(圖／微博)

資深藝人馬如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送醫，雖短暫恢復心跳，但仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。

馬如龍2019年因神經內分泌腫瘤擴散而病逝，享壽80歲，同年，其22歲外孫黃博鈞因車禍不幸身亡，黃博鈞母親、馬如龍四女兒黃詠淇迎來重大打擊，未料昨黃詠淇再接獲噩耗，弟弟突在家猝逝。

廣告 廣告

馬如龍的女兒黃詠淇3日表示，她2日偕同黃人龍一起做成人健檢，結束後，她送弟弟返家，卻天人永隔。她表示，弟弟的眉峰處有傷口流血，但醫師認為，破口不大不是致命處，因此，確切的死因待檢察官相驗後才能得知。

馬如龍（右）與兒子黃人龍（左）的生前合照。（圖／翻攝自黃詠淇臉書）

根據雙和醫院的網站，這類心因性猝死是在無其他潛在致死病因下，因心血管問題所導致的突然非預期性死亡。全球發生率大約是每年千分之一。

據統計，冠狀動脈疾病、心臟瓣膜疾病、心律不整等，是心因性猝死的主因。心跳停止後幾分鐘內，未即時搶救會致死。不同年齡層發生心因性猝死的機率；原因也各有不同。年過35歲後，心因性猝死機率約每年0.1~0.2% ，而年過了50歲過後，若有合併心臟疾患，其機率可能高至每年10~25%。

雙和醫院指出，10類人是高危險群，需要特別小心留意：

1. 曾發生過心肌梗塞的病患。

2. 有心臟冠狀動脈相關疾病史的病患。

3. 吸菸者。

4. 肥胖的人。

5. 心臟衰竭病史。

6. 曾發生過心因性休克。

7. 三高（高血壓、糖尿病、高血脂）。

8. 家族有心臟血管疾病病史、猝死病史。

9. 缺乏運動者。

10. 藥物濫用（古柯鹼、安非他命）。

雙和醫院表示，這類高危險群者只要出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈、頭痛等，要格外小心，應盡可能就醫，以利診斷。

三立新聞網提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

她連十年痠痛、胃暴痛！醫揪出「1病因」就解決：現代人的悲哀

不是甩手！走路時做「1事」超護大腦：越來越聰明、老了不失智

今土地公尾牙！春聯滿是「神秘符號」 她一直看嘸：結果出爐2萬人跪

不是迷路！「走路時3狀態」是失智警訊：邊講話害速度變慢

