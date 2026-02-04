馬如龍49歲兒子黃人龍「健檢回家突倒地」猝逝！遺體相驗死因曝光

馬如龍和兒子黃人龍合照。翻攝自黃詠淇臉書



資深演員馬如龍（本名黃政雄）之子、49歲的黃人龍昨（2/3）驚傳驟逝，檢方今（2/4）日下午2時在板橋殯儀館相驗遺體，黃人龍的妻子與9歲女兒以及姊姊黃詠淇皆低調現身。經相驗後，初步判定死因為心因性猝死，家屬對結果並無異議，檢方隨後將遺體發還家屬。

回顧事發經過，黃人龍於2日晚間7時許，在新北市中和住處突然倒地、失去生命跡象。據了解，黃人龍當天上午曾與姊姊一同前往進行健康檢查，下午4時左右返家休息，晚間7時許，其妻子返家上樓後，發現黃人龍倒臥房間內、已無意識，隨即通報救護人員到場。

廣告 廣告

救護人員到場時，黃人龍已無生命跡象，緊急送醫搶救後仍宣告不治；由於院方無法直接開立死亡證明，家屬遂向警方報案。中和警方隨後前往住處進行採證，初步排除外力介入，同時在他的床邊發現藥袋。檢察官原訂進行相驗以釐清確切死因，經今日相驗後，確認為心因性猝死。

馬如龍於2019年6月因肺腺癌病逝，享壽80歲，如今其子黃人龍驟然離世，讓家屬再度承受沉重打擊，也令外界不勝唏噓。

更多太報報導

台南隨機殺人影片曝！足療師失戀突抓狂 路人慘痛爬進派出所仍遭捅

和車銀優同公司！金宣虎遭控逃稅 下場最重「恐遭判2年徒刑」

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」