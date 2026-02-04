馬如龍49歲兒死因出爐！家屬無意見 親姊悲嘆：都是意外

【緯來新聞網】資深藝人馬如龍2019年離世，他的49歲兒子黃人龍本月2日在家中跌倒後昏迷，送醫搶救不治。檢警今（4日）在板橋殯儀館進行相驗，姊姊及妻女都到場，而相驗結果也出爐了。

馬如龍的49歲兒子意外跌倒過世。（圖／翻攝自黃詠淇臉書）

事情發生在2日下午6時許，黃人龍的妻子下班回家，發現他倒臥在地，失去呼吸心跳，緊急打電話叫救護車。雖然送醫搶救有一度恢復生命徵象，但最後仍宣告不治。



家屬今天前往板橋殯儀館進行相驗，大約2小時的時間結束。離開現場時，黃人龍妻子難掩悲痛，而姊姊黃詠淇接受媒體採訪，談到黃人龍的身體狀況，僅簡短表示：「很好啊」，強調平時都有定時檢查、帶常備藥，感嘆「都是意外」。



據了解，黃人龍生前有心臟病及三高等慢性病史，案發後警方排除外力介入。法醫相驗後初步研判死因為心因性猝死，家屬沒有意見，後續已將遺體發還。



意外發生後，馬如龍的四女兒黃詠淇在臉書接連發文哀悼：「好痛…真的好痛，你怎麼跟二姊開這樣的玩笑，弟弟放心的跟菩薩走，現在的你是不是看見爸爸跟博鈞了？」、「老弟，不知道你看見爸爸和我兒子了嗎？好突然、好想你、好捨不得、好難接受，以後真的沒有靠山了」，語氣充滿傷心與絕望。

