馬如龍49歲兒猝死！遺孀、小女兒現身板橋殯儀館 檢警今相驗調查死因

社會中心／陳韋劭報導

資深藝人馬如龍於2019年6月9日因癌症辭世，享壽80歲。其49歲兒子黃人龍前天（2日）在住家內猝死，今天檢警在板橋殯儀館進行相驗，黃人龍的姊姊和其遺孀、小女兒都到場，家屬神色哀戚，不發一語。

姊姊黃詠淇昨證實弟弟死訊，她表示，當天上午都還在一起，因為成人都會接到通知有一些健康檢查可以做，我跟他在醫院做完檢查之後，下午4點左右送他回家，人都還好好的，後來是他太太將近6點下班，回家後上樓，才發現他倒在房間地上，沒有意識了。

據了解，警方已初步排除外力介入，因黃人龍生前有心臟病及三高等慢性病史，確切死因仍待調查釐清。



