馬如龍49歲兒猝逝死因揭曉！姊曝生前「急劇消瘦」 公開幼女畫作惹人鼻酸

已故資深藝人馬如龍（黃政雄）的兒子黃人龍2日猝逝，享年49歲，姊姊黃詠淇5日在臉書上公布遺體相驗結果，為「心因性猝死」，並否認傳出罹患慢性病說法，只是從日本工作返台後，身體確實出現許多問題。

黃詠淇提到：「弟弟往昔身體健康，鮮少聽聞他訴說不適，也並無任何慢性疾病。直至兩個多月前，他開始出現一些諸如輕微過敏、腰疼以及腳麻的症狀。或許是由於長期在日本一心撲在工作上，從而疏忽了自身的身體健康狀況。1月26日他回到台灣後，告知家人自己鼻子疼、牙疼、腰疼，身形還急劇消瘦。於是在2月2日，我和他約定一同去做健康檢查。」

檢查當天，黃詠淇透露黃人龍狀況：「涵蓋抽血、大小便等相關項目，另外還做了心電圖檢查，當時心電圖顯示正常。」結果傍晚返家後暈倒，弟媳回家後發現，趕緊送醫急救，「令人萬分遺憾的是，弟弟未能等到其他體檢報告出爐，便因『心因性猝死』而永遠地離開了我們。」

全家人再度遭受「滅頂之災」！心碎難以形容

黃詠淇形容：「弟弟的驟然離世，對我和家人而言，恰似再度遭受滅頂之災。而對於弟弟的妻子和年幼的女兒來說，更是失去了最為堅實的依靠，這種痛苦實在是讓人痛徹心扉、難以承受。弟弟是家中最溫暖、最具愛心且風趣幽默之人。雖我身為姐姐，但他始終在我身旁給予支持與庇護。」

黃詠淇曾歷經爸爸馬如龍與兒子在同一年過世打擊，如今又遇弟弟猝逝，做為姊姊將與家人一起面對，「在弟弟人生最後的這段旅程中，只願能靜靜陪伴他走過這無比艱難的路程，讓他能安心無罣礙地去與爸爸及博鈞（兒子）相聚。」

黃詠淇也悲喊：「我的人生一次次面臨至親至愛的離去，內心的破碎程度已絕非文字和語言所能形容。但無論人生這一課題要面對怎樣的艱難困境，無論接不接受，我都會毅然面對，因為這是當年答應過爸爸和我生母的。」

黃人龍的靈堂設於孝澤園安靈會館3樓孝行廳，並將於2月12日在桃園舉行告別式，並將長眠於大溪一天山生命紀念館。黃詠淇還分享出黃人龍的女兒所畫的圖，似乎將爸爸畫在雲端上，惹人鼻酸。



