馬如龍49歲兒猝逝！健檢後2小時倒地不起 親姊悲痛發聲

已故資深演員馬如龍的兒子黃人龍驚傳在家中猝逝，享年49歲。黃人龍於健康檢查返家後不久倒地，雖緊急送醫搶救，一度恢復心跳，但最終仍不治身亡。

據《三立新聞網》報導，馬如龍四女兒黃詠淇透露，與弟弟黃人龍於2日一同前往醫院進行健康檢查，下午4點左右送他回家，「人都還好好的」。然而，事態急轉直下，當天近6點，黃人龍的妻子下班返家後，發現丈夫倒在房間地上，已失去意識。

馬如龍的兒子黃人龍（左）健康檢查返家後不久倒地。（圖／翻攝自黃詠淇臉書）

家屬立即將黃人龍送往醫院急救，醫護人員全力搶救，過程中黃人龍曾一度恢復心跳，但醫生後來發現其瞳孔已放大，最終仍回天乏術。黃詠淇對弟弟突然離世感到難以置信，「很奇怪，他平時身體健康」，她表示黃人龍眉峰那邊有一點撞傷，但醫生說傷口不大，不是致命的問題，目前死因尚未明朗。

廣告 廣告

黃詠淇3日在臉書po出馬如龍與黃人龍的合照，難過發文：「老弟，不知道你看見爸爸和我兒子了嗎？好突然、好想你、好捨不得、好難接受，以後真的沒有靠山了。」她希望黃人龍安心跟菩薩走，「家裡有二姊在，家人們也都在。」

延伸閱讀

傳OpenAI內部不滿輝達晶片效能 去年起尋找替代方案

沒瘦要賠200萬！印太智庫執行長喊：這局不能輸...1個月「暴瘦11kg」

ASIC挑戰勢頭猛烈 黃仁勳：出貨量不會超過輝達GPU