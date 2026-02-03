馬如龍49歲兒猝逝「一度恢復心跳」 四女兒痛哭：以後真的沒靠山了

【緯來新聞網】資深藝人馬如龍（本名：黃政雄）2019年因肺腺癌病逝，享壽80歲，當年22歲外孫黃博鈞因車禍不幸身亡，一家人迎來重大打擊。沒想到，馬如龍的兒子黃人龍昨（2日）在家中跌倒昏迷，送醫搶救仍不治，享年49歲。



馬如龍罹患肺癌多年，因小腸穿孔、敗血症等併發症，在2019年6月病逝，他生前3段婚姻共有9名子女，與第2任妻子所生的兒子黃人龍，昨天意外跌倒。

馬如龍的兒子黃人龍在家中昏倒，送醫搶救不治。（圖／翻攝自黃詠淇臉書）

廣告 廣告

四女兒黃詠淇告訴《三立新聞》，昨天上午他們都還在一起，因為成人45歲之後都會通知可以做健康檢查，她和黃人龍在醫院完成檢查後，下午4點左右送對方回家。當時黃人龍人還好好的，直到妻子將近6點下班，回家後上樓，才發現他已經倒在房間地上，沒有意識，等於4點到6點中間發生什麼事成了關鍵。



家屬緊急將黃人龍送往醫院急救，雖然一度有恢復心跳，但醫生後來發現其瞳孔放大，最後仍不治。黃詠淇覺得很奇怪，「他平時身體健康，雖然可能有撞到牆角，眉峰那邊有一點傷有撞到流血，但醫生說傷口不大，不是致命的問題」，由於現在沒辦法開死亡證明，只能等檢察官相驗，語氣充滿哀傷。

黃詠淇過去遭逢父親馬如龍及大兒子黃博鈞的死亡。（圖／翻攝自黃詠淇臉書）

事實上，黃詠淇在馬如龍過世前，22歲大兒子黃博鈞因為車禍身亡，事隔1個月又得面臨喪父之痛，如今弟弟也意外走了，她今天在臉書難過寫下：「老弟，不知道你看見爸爸和我兒子了嗎？好突然、好想你、好捨不得、好難接受，以後真的沒有靠山了」，令人傷心欲絕。

更多緯來新聞網報導

SJ東海、銀赫又要來了！高雄櫻花季公布卡司 VIVIZ、HIGHLIGHT都要來

許富凱不會讓人失望！母親節線上「雙重大禮」給婆媽粉