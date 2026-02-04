馬如龍49歲兒猝逝 檢警相驗結果出爐「心因性猝死」

社會中心／新北報導

資深藝人馬如龍於2019年6月9日因癌症辭世，享壽80歲。其49歲兒子黃人龍前天（2日）猝逝，今天檢警在板橋殯儀館進行相驗，姊姊和遺孀等家屬都配合到場。據了解，檢警初步判定為心因性猝死，家屬對此沒有異議。

姊姊黃詠淇3日表示，2日偕同黃人龍一起做成人健檢，大約下午4點結束，她送弟弟返家，當時人都還好好的，後來是他太太下班回家後，才發現他倒在房間地上，沒有意識。她還說，弟弟的眉峰處有傷口流血，但醫師認為，破口不大不是致命傷。

案發後警方已初步排除外力介入，據了解，黃人龍生前有心臟病及三高等慢性病史，檢警今天在板橋殯儀館進行相驗，初步判定為心因性猝死，家屬對此沒有異議。





