馬如龍49歲兒自家倒地猝逝！檢警相驗結果出爐

〔記者蕭方綺／台北報導〕馬如龍2019年因癌症辭世，才相隔7年，他49歲兒子黃人龍2日突在自家倒地身亡猝逝。檢警昨在板橋殯儀館進行相驗，姊姊、遺孀等家屬到場配合。初步相驗結果判定為心因性猝死，家屬並無異議。

姊姊黃詠淇表示，2日當天她與弟弟一同完成成人健康檢查，約下午4點結束後由她送弟弟返家，當時狀況一切正常；直到弟弟的太太下班返家，才發現他倒臥房間地板、已無意識。她也提到，弟弟眉峰處有傷口並有出血情形，但醫師評估傷口不大，並非致命原因。

廣告 廣告

警方已初步排除外力介入。據了解，黃人龍生前有心臟病及三高等慢性病史，經相驗後，檢警初步研判死因為心因性猝死。

此外，繼母70歲的沛小嵐狀況也讓人憂心，她的親妹妹林秀玲則向本報表示，自己看到新聞才知道噩耗，「可是我用Line打給大姐，她沒有接」，讓她頗憂心。她指出沛小嵐對黃人龍視如己出，母子感情好，而沛小嵐現在和小兒子黃士庭同住。

【看原文連結】

更多自由時報報導

馬如龍兒子跌倒猝逝 親妹曝70歲沛小嵐近況

健康網》馬如龍兒心因性猝死 醫：8大症狀恐是猝死前警示

具俊曄金寶山守大S一年！傳返韓規劃曝光

吳敦曾爆「5千萬包養乾女兒賈靜雯」！昔合體《康熙來了》全說了

