馬如龍49歲兒驟逝！妻與姊做筆錄2小時情緒崩潰 被爆患有多重慢性病史

已故資深藝人馬如龍的兒子黃人龍驚傳離世，享年49歲，馬如龍的女兒、黃人龍的姊姊黃詠淇證實死訊，根據《ETtoday新聞雲》報導指出，相關單位初步了解，黃人龍生前患有多項慢性疾病，不過真實死因仍有待遺體相驗後釐清。

黃詠淇與黃人龍的妻子悲傷前往派出所做筆錄，因事發突然，報導指出，黃詠淇神情哀戚，黃人龍妻子則幾度情緒潰堤。目前因為還要相驗死因，暫時還無法開死亡證明，最快於明（4日）進行遺體相驗，約2小時做完筆錄離開警局。據悉，黃人龍患有家族遺傳心臟病，也有糖尿病及三高等慢性病史，之前牙痛就醫後，家中有多種慢性疾病藥物，健康狀況受到關注。

先後送走爸爸、兒子 黃詠淇不捨弟弟離世

黃詠淇與黃人龍是馬如龍與第二任妻子所生，馬如龍2019年離世後，黃詠淇的兒子同年也因車禍離世，讓她歷經雙重打擊。如今黃詠淇又送走弟弟，在臉書上悲痛發文：「老弟，不知道，你看見爸爸和我兒子了嗎？好突然，好想你，好捨不得，好難接受，以後真的沒有靠山了。」但也對弟弟喊話：「安心的跟菩薩走，家裡有二姐在，家人們也都在。」

黃詠淇2日傍晚就在臉書上發文：「請大家幫我集氣，我親弟弟意外跌倒，送往醫院急救中，拜託大家。」接受《三立新聞網》訪問時則表示，2日上午她與弟弟一起到醫院做一些健康檢查，下午4點左右送弟弟回家，都還很正常，而黃人龍太太傍晚6點下班返家時，發現黃人龍倒在房間地上、沒有意識，緊急送醫。

到院急救後，黃人龍一度恢復心跳，但仍瞳孔放大、被宣判死亡。黃詠淇透露，弟弟疑似在暈倒時撞到眉峰，有受傷流血，但傷口不大，醫生初步宣判並非致命原因，目前只能等待相驗。



