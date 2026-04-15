馬妞突倒地不起「血壓飆破220」 緊急送醫現況曝

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馬妞血壓飆破220，緊急送醫檢查。（民視提供）

馬妞（馬維欣）、蔡逸帆、曾治豪、陳怡婷以及腦神經外科醫師謝炳賢等人，近日在梁赫群、嚴立婷主持的《姊妹亮起來》分享驚魂送醫事件簿。馬妞回憶，她9年前清晨起床突然感覺嚴重眩暈、倒地不起，血壓一度飆破220緊急送醫。

雖然送醫治療，但馬妞為了趕直播工作，不顧醫師住院勸告，一到血壓降至 150便簽切結書強行出院。她事後心有餘悸，坦言當時隨時有心梗或中風風險，簡直是在玩命。

蔡逸帆因身體不適，忍痛離開空姐行業。（民視提供）

蔡逸帆當空服員時，曾因體力不支在機上廚房昏倒，整趟航程「躺著回台灣」，她送醫後才知自己患有嚴重的先天性心律不整，被醫生痛批「在玩命」，直到後來因婦科手術，身體不堪負荷，才忍痛辭去空姐職務，結束這段驚險職涯。

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曾治豪說，他高一時半夜外出宵夜喝豆漿，竟遭惡徒認錯人圍毆，他背部被捅刀、左手擋刀導致血管斷裂，現場血流如注，甚至被攔下的運將拒載。後來緊急送醫後，醫院連發兩張病危通知，驚險救回一命，這場「認錯人」的意外也成為他最深刻的陰影。

曾治豪昔日慘遭「認錯人」在街頭被砍殺。（民視提供）

陳怡婷19歲時投入全部心力在準備《明日之星》歌唱比賽，卻在某次歌唱課時突發劇烈腹痛、臉色發白冒汗，送醫超音波檢查驚見「肚子裡都是血」，確診為黃體破裂。醫警告器官全泡在臟血中，隨時有休克風險，必須緊急開刀，所幸及時手術治療，才驚險從鬼門關前救回一命。

陳怡婷曾因黃體破裂有休克危險。（民視提供）

腦神經外科醫師謝炳賢提醒，很多人都以為身體會出狀況是突然發生的，但其實很多時候，都是長期累積的疲勞在抗議。現在不少國人都有慢性疲勞的問題，每天忙工作、顧家庭、追行程，常常睡不飽、精神差，明明還沒做什麼事就覺得整個人沒電，久了身體容易亮紅燈，建議平常作息要規律，飲食要均衡，身體才不會抗議。

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