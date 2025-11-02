馬媒爆黃明志「驗出4毒品反應」 謝侑芯經紀人開嗆：你在隱瞞什麼？

台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，傳出歌手黃明志當時也在場，警方還在他的身上搜出疑似毒品的藥丸。但就在黃明志本人今（2）日發文下午駁斥涉毒傳聞後，大馬媒體《中國報》又報導指出，馬國警方初步驗尿，黃明志體內驗出了4種毒品陽性反應。而謝侑芯的經紀人Chris更發文開嗆黃明志說法與警方報告有落差，質疑對方隱瞞。

與謝侑芯同房幫CPR？ 黃明志認在場撇涉毒

根據馬來西亞媒體《中國報》，金馬警區主任沙扎里助理總監表示，警方到場調查後發現該名台灣籍女子倒臥在浴缸內，身上蓋著一條白色毛巾，歌手黃明志當時也在房間內。

廣告 廣告

黃明志向警方供稱，事發前女子進入浴室洗澡卻異常安靜，發現女子昏迷在浴缸中，就立即實施CPR救人，無奈女子呼吸困難，送醫搶救仍回天乏術。

大馬媒體稱，當地警方透露在黃明志身上搜出9顆疑似毒品的藍色藥丸，當場將他逮捕，隨後黃明志繳交保釋金獲釋。

面對涉毒風波，黃明志2號下午發聲明稱遭到黑函勒索，強調自己沒吸毒，更沒攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多，還抱怨救護車遲到將近一個小時。

黃明志爆「驗出毒品反應」 謝侑芯經紀人開嗆：你在隱瞞什麼？

但根據《中國報》報導，警方初步驗尿，黃明志身上被驗出4種毒品陽性反應。對此，黃明志經紀人回應，全力配合司法調查，懇請各界靜待報告結果。

而謝侑芯好友兼經紀人Chris稍早發文表示，原先被告知謝侑芯死因是「心臟驟停」，如今馬來西亞警方正式聲明揭露出完全不同的事實版本，更直接點名黃明志在公開場合所發表的聲明明顯矛盾。

Chris質疑黃明志的言論與警方正式報告完全對不上，「你為什麼要在公開聲明中說出與警方報告完全不同的內容？你在隱瞞什麼？你還有多少沒有說出的真相？」

他強調，將持續與私人調查單位、法律顧問與馬來西亞相關部門合作，直到所有事實被揭開、所有謊言被揭穿為止，「公眾有權知道真相，侑芯有權得到正義。」

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

※請注意：飲酒過量 有害健康 禁止酒駕

台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

謝侑芯大馬猝死驚傳黃明志在場涉毒被逮 本人發文駁斥：捕風捉影

美防長東協會場開砲！ 高聲譴責中國破壞南海穩定

川普抵達日本！今拜會天皇、明會晤高市早苗 警視廳啟動最高層級戒備