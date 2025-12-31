馬家輝新作「雙天至尊」 刻畫江湖傳奇與無常時代

（中央社記者邱祖胤台北31日電）香港作家馬家輝繼「龍頭鳳尾」、「鴛鴦六七四」之後，完成「秘密三部曲」最終章「雙天至尊」，刻畫香港江湖傳奇與無常時代，近期在台出版發行。

根據新經典文化發布新聞稿，馬家輝將私人命運與香港時代刻痕融入小說，細數包括雙十暴動、大旱缺水、登月傳奇、李小龍驟逝等事件，不只寫出一部江湖傳奇，更是一部關於如何在無常中安身立命的時代小說。

馬家輝書中後記表示，「美國畫家巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）曾說『如果無法改變自己，我為什麼要畫這幅畫？』13年了，我寫成『三部曲』，但『三部曲』也倒過來改寫了我，讓我省思自己的恨和愛」。

廣告 廣告

馬家輝在本書楔子「鬼粉絲」中提到，他年少時曾經沉迷功夫，在浴室苦練漫畫中武學，甚至去國術館拜師，卻因種種緣故變成一介「棄武從文」的書生。2021年他在澳門隔離期間，一個身穿功夫裝、頭戴道冠的「道士鬼」入夢，追問他何時動筆，這份奇異的靈感來源，助他創造了主角「韓天恩」。

新聞稿指出，馬家輝接受導演杜琪峯提議，以香港道教科儀中的花圈、花炮、花牌作為意象，串聯起主角韓天恩30年的短暫一生。「花圈：阿鳳」從1956年九龍街頭暴亂展開，護士阿鳳在動亂中遭遇便衣警察凌辱，生下父不詳的韓天恩。

「花炮：阿秀」寫韓天恩在武館苦練虎鶴雙形拳，希望保護家人，故事交織香港社會集體記憶，以及在困頓中求生存的庶民百態；「花牌：天恩」寫韓天恩長大後捲入江湖，在幫派爭鬥中求生存，他與「大老總」郎哥情同父子，卻始終不知對方真實身分。

「雙天至尊」線上新書分享會將於明年1月3日登場。（編輯：張雅淨）1141231