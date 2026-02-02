馬尼多多 社教館春聯揮毫賀新年

農曆春節將至，高雄市立社會教育館於一日在該館中庭舉辦「馬尼多多～春聯揮毫賀新年」應景活動，揮毫以「馬尼多多」為主題，象徵「好運奔騰、財福滿滿」，活動也結合公益愛心，民眾只需捐一一五年一至二月份發票一張即可參加活動，募集的發票將全數捐贈慈善單位，讓新年祝福化為實際行動，傳遞溫暖，更希望結合藝術與公益，為新的一年揭開美好序幕。(見圖)

社教館今(二)日說明，每年春聯揮毫活動總是吸引大批民眾排隊參與，現場人聲鼎沸、墨香四溢，今年邀請黃壽全、林娜、夏士清、陳昭治、陳昭安、黃水和等六位知名書墨家與國寶級藝術剪影大師潘塗老齊聚一堂，現場揮毫寫春聯及剪影，只見六位書墨家書寫各式春聯，並以不同書風回應春聯主題，楷書、行書、草書、隸書與篆體等筆意交錯呈現，書法名家各個行筆流暢、字體風格有的典雅細膩、有的剛柔並濟、有的氣韻生動。現場備有春聯參考詞句，從居家平安、生意興隆到宗教祈福一應俱全，民眾不僅能挑選喜愛的對聯，也可自備詞句，請老師量身書寫，將祝福化為獨一無二的墨寶，讓民眾在濃濃年味中，以筆墨迎接嶄新的丙午新春。

廣告 廣告

今年特別規劃「自己的春聯自己寫」體驗區，讓大小朋友親手提筆、寫下屬於自己的創意春聯，在一提一按之間，感受筆尖與宣紙摩擦的「沙沙」聲，體驗東方書寫文化的靜謐之美；現場，社教館黃昭誌館長率先捐贈發票響應公益，親自提筆書寫春聯，為新的一年寫下祝福與期許。參加「自己的春聯自己寫」的民眾也有不少書法好手臥虎藏龍，吸引民眾駐足欣賞：路美華及好友黃金粉平日對書法有興趣，自學約五年，他們說自己寫的春聯最有感情了，貼在家門口特別有年味，正是「筆走龍蛇辭舊歲，馬奔新程賀新春」的最佳寫照。

該活動除書墨家現場揮毫外，同時邀請高雄林園在地、享有「國寶級」美譽的藝術剪影大師潘塗老現場創作，以一把剪刀快速剪出人物神韻，贈送民眾別具紀念價值的新年剪影；此外，由高雄市新住民生活職能關懷協會提供免費義剪服務，讓民眾剪出新髮型、新氣象，象徵「剪去舊運、馬上轉運」，迎接新的一年。活動現場亦有懿品乳酪果子手造所高人氣美食攤位，可供民眾預備年貨伴手禮。

社教館黃昭誌館長現場致贈七位書墨家、剪影名師及新住民生活職能關懷協會感謝狀，並表示，春聯揮毫活動已邁入第二十一年，感謝台灣中油股份有限公司煉製事業部大林煉油廠多年來持續支持該活動經費。書法不僅是傳統技藝，更與現代生活美學緊密相連，希望透過名家揮毫贈春聯的活動，讓每個人都可以拿到喜愛的特製春聯，不僅感受年節的氣氛，更讓藝術成為人人可親近的生活文化，為嶄新的丙午馬年寫下滿滿祝福，迎接充滿希望與喜悅的新春佳節。