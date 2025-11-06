馬尼拉南海對話 日德外交官：台海穩定至關重要

（中央社記者林行健馬尼拉6日專電）2025年「馬尼拉南海對話」進入第2天議程，與會學者的關注焦點延伸至台灣海峽。日本與德國外交官強調，台海穩定對印太區域安全至關重要，呼籲各方共同維護和平。

第2屆「馬尼拉南海對話」邀請來自東南亞及印太地區的外交、國安官員與學者與談。駐菲律賓副代李廷盛今天偕同台灣團參加，成員包括海洋委員會委員林廷輝、政治大學國際關係研究中心副主任陳至潔、台灣海洋法政與治理學會理事蔡季廷等。

在觀眾提問環節中，有菲律賓學者指出，除了南海緊張局勢之外，鄰近的台灣海峽同樣面臨危機，詢問與談人的看法。

日本駐菲律賓大使遠藤和也表示，新任首相高市早苗近日在亞太經濟合作（APEC）會議期間與中國國家主席習近平會晤，重申台海和平與穩定對整個區域乃至於世界的重要性。

遠藤和也說：「我不使用『衝突熱點』一詞來形容台灣海峽，但我們還是應該高度重視這個問題。相關各方應該共同努力，維護台海和平穩定。」

德國駐菲律賓大使法芬諾施克（Andreas Pfaffernoschke）也認同台海與南海的安全無法切割。

法芬諾施克說：「我們與菲律賓有簽訂安全條約，但跟台灣就沒有，這是明顯的差別。但是談到南海安全與穩定時，台灣自然也包括在內。從地理上看，南海與台海相距不遠，我們必須以整個地區的視角來看待這個議題。」

他補充，德國軍艦去年9月曾通過台灣海峽，未來還是會繼續通過，以展現對聯合國海洋法公約（UNCLOS）及航行自由的支持。

在另一場小組座談，中國南海研究院創始院長吳士存強調中國對南海享有「歷史權利」、2016年菲中南海案的國際仲裁結果「無效」。他指控海牙常設仲裁法院「越權」介入主權問題，同時質疑仲裁員的公正性。

菲律賓南海議題專家、前最高法院大法官卡皮奧（Antonio Carpio）則回應，締約國在簽署UNCLOS時，就已經放棄「歷史權利」。

卡皮奧說，根據UNCLOS的制定邏輯，維護海洋和平與穩定的唯一方法只有停止主張歷史權利，因為歷史的追溯永無止境，「如果允許在領海範圍外主張歷史權利，那麼義大利就可以主張擁有整個地中海。 」（編輯：韋樞）1141106