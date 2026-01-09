馬尼拉黑拿撒勒人遊行 貪污風暴中登場

（中央社記者林行健馬尼拉9日專電）在菲律賓被貪污風暴籠罩之際，數以萬計的天主教徒湧上馬尼拉街頭，參與年度宗教盛事「黑拿撒勒人遊行」。民眾表達對肅貪、改善民生的期盼，希望信仰能為國家帶來改變。

黑拿撒勒人（Black Nazarene）神像被安在四輪座駕上，今晨4時從馬尼拉灣畔出發，緩緩返回供奉地點－奎艾波（Quiapo）教堂，全程約5.8公里，途經馬尼拉市的3座公園、7座橋樑、以及18條街道。

「拿撒勒人」是指耶穌。根據菲律賓文化中心「藝術百科全書」，黑拿撒勒人神像是在墨西哥雕製，1606年5月由神父帶到菲律賓，據傳在船上失火被燻黑。1787年，神像被移到奎艾波教堂，此後每年1月9日舉辦遊行，以紀念遷移。

62歲的女信徒瑪麗亞向中央社表示，她參與黑拿撒勒人遊行已有20年之久，主要是為還願，因為早年她向黑拿撒勒人神像祈禱後，奇蹟般地找回失散5年的女兒。

另一名35歲的男信徒則表示，希望菲律賓的貪污問題能得到遏止，讓公帑可真正用於國家發展與人民福祉。

去年7月，菲律賓爆發全國性防洪工程貪污案，多名承包商和高層官員、國會議員牽涉其中，貪污金額據報從1000億披索（約新台幣528億元）起跳，民團及宗教團體已發動過多場萬人反貪污大示威。

天主教主教塞斯孔（Rufino Sescon Jr.）在今天的神像遊行前晨禱會上，呼籲政治人物以服務之心領導國家或轄區，而非貪圖名利及權位。他感慨：「有些人即使犯錯、真相曝光仍拒絕下台。出於憐憫與愛，請自動下台吧。」

菲律賓警方以及包括海岸防衛隊在內等支援單位，在重要路口維持秩序。天主教會說，晨禱時已聚集大約27萬信徒，加上一整天沿途參與的民眾，可能會突破100萬人。

根據過去的經驗，由於沿途擠滿人群、神像行進緩慢，將在今天深夜甚至明天凌晨才能回到奎艾波教堂。

菲律賓紅十字會表示，截至中午已為將近500人提供醫療救助，他們多是缺氧昏厥或是推擠受傷；馬尼拉市災管辦公室則通報，一名54歲的攝影記者在採訪遊行儀式時昏倒，送醫不治。

總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天發表黑拿撒勒人節文告，期勉民眾即使在遊行結束後，也要繼續讓信仰引導思考、行動，並且相互扶持，攜手打造以人性與信仰為本的「新菲律賓」。（編輯：田瑞華）1150109