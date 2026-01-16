馬尾正妹0偽裝現蹤台南老街！一看竟是李雅英 笑認：訂整箱在地零食
娛樂中心／蔡佩伶報導
南韓啦啦隊女神李雅英擁有甜美笑容及魔鬼身材，來台加盟富邦悍將Fubon Angels後，活動、品牌代言不斷，人氣飆升不少，今（16日）李雅英現蹤台南街頭，絕美照片吸引眾多粉絲朝聖。
李雅英樂於透過社群分享生活，今（16日）她透露前往台南安平老街閒逛，只見她並未戴口罩或是帽子偽裝，反而綁起馬尾，大剌剌的站在街頭拍照，仔細一看手上還拿著零食，展現親民的一面。
值得注意的是，李雅英穿著微透膚白上衣搭配白裙，襯托出潔白的肌膚，纖細曲線全都一覽無遺，不到一天時間，李雅英的美照已經吸引超過1.6萬名網友按讚，還有人好奇詢問「是不是又買一堆零食土產」，此話也釣出李雅英回應，笑說「在地零食...我訂好一箱就走了」。
