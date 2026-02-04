馬尾草公害變綠能 台灣團隊助友邦貝里斯創造奇蹟

（地方中心／綜合報導）馬尾草對台灣人並不陌生——它常被視為餐桌上的「海味來源」，用來提鮮、入菜，許多人吃過卻未必叫得出名字。但同樣的藻類，一旦在海邊「暴量上岸」，就會瞬間從海鮮配角變成沿岸災情：堆積、腐敗、發臭，清運成本節節攀升，觀光與漁港作業首當其衝，連沿海居民的日常生活也被迫跟著受影響。對貝里斯等加勒比海國家而言，這已不是偶發事件，而是年年重演、難以承受的長期公害。

如今，這個看似無解的僵局，出現一條新的出口。台灣團隊提出的思路相當直接：既然清不完，就把它當成原料——把原本要花錢處理的擱淺馬尾草，轉化為生質能源，再進一步用於發電。換句話說，公害不再只是支出項目，而可能被重新定義為綠能與電力韌性的一部分：一方面減輕沿岸清運壓力，一方面把海灘上的負擔，轉成看得見、用得上的能源供給。

圖／海洋福星生物科技股份有限公司提供

這項合作近日在台北正式對外說明並完成合作意向簽署。貝里斯大使館、金屬工業研究發展中心與台灣企業海洋福星生物科技股份有限公司等單位共同出席，並於 2026 年 2 月 4 日簽署合作意向，後續將以馬尾草資源化、示範應用與人才培育等方向持續推進。

對貝里斯而言，這不只是「把藻清掉」；對台灣而言，也不只是一次技術輸出。若示範能真正落地，馬尾草從公害翻身成綠能的故事，將不僅改善在地生活與能源條件，也可能成為更務實的邦誼模範——用可運作的方案解決問題，用可持續的合作把關係做深。

