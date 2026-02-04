馬尾藻公害變綠能!台灣綠能國家隊將助友邦貝里斯「點害成金」

面對加勒比海地區日益嚴峻的馬尾藻(Sargassum)擱淺與腐敗問題,海洋福星生物科技股份有限公司今(4)日與貝里斯大使館、台灣金屬工業研究發展中心(MIRDC)共同舉辦「貝里斯馬尾藻資源化暨人才培育策略合作—合作意向書簽署暨聯合記者會」,三方並正式簽署合作意向書(LOI),宣示啟動「落地發電示範|社區分潤共益|實習與就業銜接」三大合作主軸,推進馬尾藻資源化發電專案與跨國綠能人才培育落地。這也是全球首創將馬尾藻轉化為發電燃料的綠能計畫案。

廣告 廣告

↑圖說：貝里斯駐台大使梅凱瑟女士(中)、金屬中心處長劉偉中(右二)、海洋福星執行長曾柏錕(左二)於合作簽署儀式合影。（圖片來源：海洋福星生物科技股份有限公司提供）

馬尾藻對台灣人並不陌生——它常被視為餐桌上的「海味來源」,用來提鮮、入菜,許多人吃過卻未必叫得出名字。但同樣的藻類,一旦在海邊「暴量上岸」,就會瞬間從海鮮配角變成沿岸災情:堆積、腐敗、發臭,清運成本節節攀升,觀光與漁港作業首當其衝,連沿海居民的日常生活也被迫跟著受影響。對貝里斯等加勒比海國家而言,這已不是偶發事件,而是年年重演、難以承受的長期公害。如今,這個看似無解的僵局,出現一條新的出口。台灣團隊提出的思路相當直接:既然清不完,就把它當成原料——把原本要花錢處理的擱淺馬尾藻,轉化為生質能源,再進一步用於發電。換句話說,公害不再只是支出項目,而可能被重新定義為綠能與電力韌性的一部分:一方面減輕沿岸清運壓力,一方面把海灘上的負擔,轉成看得見、用得上的能源供給。

這項合作4日在台北正式對外說明並完成合作意向簽署。貝里斯大使館、金屬工業研究發展中心與台灣企業海洋福星生物科技股份有限公司等單位共同出席簽署合作意向,後續將以馬尾藻資源化、示範應用與人才培育等方向持續推進。對貝里斯而言,這不只是「把藻清掉」;對台灣而言,也不只是一次技術輸出。若示範能真正落地,馬尾藻從公害翻身成綠能的故事,將不僅改善在地生活與能源條件,也可能成為更務實的邦誼模範——用可運作的方案解決問題,用可持續的合作把關係做深。

海洋福星近期方榮獲《商業周刊》「AI 創新百強」節能減碳類金質獎肯定。海洋福星表示,這次與友邦貝里斯合作的核心,正是以 AIoT 串聯「燃料端—設備端—營運端」,將環境負擔轉化為可持續運轉的綠電與碳管理方案,並結合金屬工業研究發展中心把「技術輸出」與「人才培育」同步落地,形成可複製、可擴散的國際合作模式。金屬中心本為我國整廠輸出重要推動法人單位,基於木質顆粒能源整廠輸出等實務經驗,進行貝里斯馬尾藻廢轉能可行性評估,篩選國內已具備前端處理、生質發電作業、燃料棒產出及製程監控等關鍵技術之潛力輸出業者海洋福星生物科技,並藉由本案推動產學合作培訓貝國學生,同時積極爭取外交體系及中美洲銀行(CABEI)等單位資源,促進雙邊合作及輸出效能。

↑圖說：海洋福星執行長曾柏錕於記者會上介紹馬尾藻資源化發電應用效益。（圖片來源：海洋福星生物科技股份有限公司提供）

根據合作規劃,專案將以「去化—再利用—加值」三段式治理模式推進:前端蒐集與前處理;中段燃料棒化與氣化發電;後端串接生物碳與碳管理(MRV)資料體系。系統採撬裝模組化設計,便於跨海運輸與快速部署,可先以 100kW 作為示範場域最小可行規模,並依料源與負載需求逐步擴充至 MW 兆瓦級,支援 24 小時全天候排程發電之再生能源基載應用;亦可結合儲能形成區域微電網,優先支援關鍵基礎設施的韌性供電需求。

在社會共益面向,專案導入「社區參與並分潤」機制:由當地社區團體參與馬尾藻清運與供料,綠電收益將依供料量定期回饋社區,協助建立長期治理與就業機會,提升社區經濟韌性。海洋福星強調,唯有把治理效益回饋在地、讓社區成為合作夥伴,才能讓清運落實為長期可持續的產業模式。

本次合作另一亮點為人才培育。三方將共同建立「在台就學、在台培訓(台企實習)、返國就業」的人才通道,對接外交部臺灣獎學金、國合會獎學金與教育部臺灣獎學金等既有機制,並由金屬工業研究發展中心等單位提供實習與實作培訓。未來表現優秀的貝里斯獎學金學生,將有機會銜接海洋福星於貝里斯之營運據點任職,形成「教育—產業—就業」一條龍的友邦綠能人才循環。

↑圖說：貝里斯駐台大使梅凱瑟女士於記者會致詞。（圖片來源：海洋福星生物科技股份有限公司提供）

海洋福星指出,本案以友邦在地需求為起點,結合台灣新創企業、國家級研發法人與駐外外交體系,兼顧能源韌性、環境治理、社區共益與青年培育,是「經濟外交+永續外交+人才外交」的具體示範。海洋福星也表示,期待外交部在林佳龍部長所倡議的總合外交與經濟外交方向下,持續支持更多台灣產學研與企業以公私協力模式走進友邦,讓世界看見台灣不只提出倡議,更能提供「可落地、可衡量、可擴散」的解決方案。

更多品觀點報導

中鋼連獲經濟部温室氣體減量績優廠商 減碳創佳績

永續金融先行者聯盟秀第3年成果 促使高碳排企業2050減碳目標平均55％！

