馬崗潮間帶飄刺鼻藥水味！為抓沙蠶牟暴利 大量魚苗暴斃

記者林俊華、龔芸可／新北報導

新北貢寮的馬崗漁村，擁有被視為「天然教室」的潮間帶，近期卻疑似遭到人為下毒，潮間帶出現大量魚苗暴斃，空氣中甚至瀰漫刺鼻藥水味，引發地方震怒。目前環保局已經介入調查，里長也持續調閱監視器，誓言要將兇手繩之以法。

新北貢寮的馬崗漁村的潮間帶，近期卻疑似遭到人為下毒，大量魚苗暴斃。

貢寮區福連里長吳文益：「好可憐喔，你看看，好可憐喔，你看看，唉。」

成群幼苗布滿潮間帶，有的奄奄一息，有的已經回天乏術，從烏魚苗到海兔無一倖免，讓民眾看了好心疼。

貢寮區福連里長吳文益：「連這個貨幣寶螺也死了，你看看，可憐喔。」

位於新北貢寮的馬崗漁村，因為地形特殊形成物種豐富的潮間帶生態，是當地居民長年守護的珍貴自然資產，現在卻疑似遭到人為下毒。

潮間帶布滿成群幼苗的屍體。

貢寮區福連里長吳文益：「他（業者）因為是三更半夜來，早上來的時候，他已經跑掉了。」

回到現場還能聞到空氣中瀰漫著刺鼻藥水味，但究竟為何要痛下毒手？

貢寮區福連里長吳文益：「收購這個海蟲給釣魚的人，結果你知道嗎？為了毒這些海蟲，把我們整個潮間帶的生物，全部都把牠毒死掉了 。」

清徹海水裡這一條條酷似蚯蚓的沙蠶，恐怕就是有心人士的下手目標，當地人懷疑，有業者為了牟利，疑似使用石碳酸等化學藥劑，將躲在礁岩縫隙中的沙蠶逼出後，作為魚餌販售給釣客。

稽查人員：「我們現場會撈這裡的水，然後送檢驗科再去做一個，比較精確的（分析）。」

新北市環保局獲報後，到場進行水質採樣。

新北市環保局獲報後也到場進行水質採樣，釐清是否有違法使用化學藥劑，由於當地有不少民眾會到潮間帶採集海菜回家食用，里長也緊急通知民眾，暫時不要前往，以免影響健康。

不過當地民眾透露，類似的下毒事件已經不是第一次發生，只希望相關單位能儘快查明真相，將破壞生態的兇手繩之以法，不要再讓潮間帶成為犧牲品。

