馬崙新山步道登山客遭虎頭蜂攻擊 2人遭螫1人送醫

台中市和平馬崙山步道今（18）日又傳出登山客遭虎頭蜂攻擊事件，2名登山客遭螫傷所幸意識均清楚、無生命危險，其中1人傷勢較重由救護人員送醫治療。

台中馬崙山步道今又有登山客遭虎頭蜂螫傷。（圖／翻攝畫面）

台中市消防局今上午10時許接獲報案，馬崙山步道4公里處，一對男女登山客遭遇虎頭蜂攻擊，隨即派遣人車前往救援，其中一名55歲女登山客頭部及手部至少15處遭蜂蜇傷勢較重，所幸意識清楚緊急送往東勢農民醫院，另名70歲男子傷勢輕微現場處置後未送醫。

據了解該登山步道近日傳出多起蜂螫意外，包括11月底6名登山客被螫傷緊急送醫，另13日同樣4公里處附近3人遭螫傷，加上今天短短20天已有11人遭虎頭蜂攻擊螫傷。

