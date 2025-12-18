馬崙新山線步道台中2登山客遭虎頭蜂螫傷 1人送醫

（中央社記者趙麗妍台中18日電）有2名民眾在台中和平區馬崙新山線步道遭虎頭蜂螫傷，意識清楚，其中1人頭與手被螫15處，由台中市消防局搜救人員背負下撤；抵達登山口後，1人拒絕就醫，1人送醫救治。

台中市消防局今天上午10時33分獲報，和平區馬崙山登山步道4公里處，有民眾遭虎頭蜂螫傷，派遣和平、谷關分隊，出動消防警備車、救護車各2輛，8名搜救人員前往救援。

搜救人員接觸到傷者時，70歲男子與55歲婦人，2人意識清楚，其中婦人頭與手遭螫傷約15處，肢體無力、無法行走，由搜救人員背負下撤，處置後送醫治療，另一民眾拒絕送醫。

中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮指出，被蜂蜇時除可先冰敷外，儘速就醫，若出現胸悶、喘不過氣狀況，最好快到最近醫療院所治療；山上虎頭蜂比較毒，許多民眾常會塗抹牙膏或撒泡尿在傷口上，這些都無助解毒，還有可能造成傷口感染。（編輯：陳仁華）1141218