馬市幼「寵愛寶貝運動趣」親子運動大會 以寓教於樂打造健康童年 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】馬公市立幼兒園今（29）日於澎湖縣立多功能綜合體育館舉辦「寵愛寶貝運動趣」親子運動大會，由市長黃健忠主持開幕。活動吸引上千名家長與幼兒熱情參與，現場笑聲洋溢、氣氛熱烈，充分展現市政團隊推動幼兒教育與親子陪伴的用心。

活動由幼兒園師生精心籌劃，開場以小小運動員進場及宣誓揭幕，並進行象徵團結與傳承的電子火炬傳遞儀式，凝聚全場士氣。各項競賽如「障礙關卡+拾蛋」、「網球大作戰」、「穿越山洞」、「拾愛寶貝」等趣味活動，依年齡層設計，兼顧安全與挑戰，讓孩子在遊戲中探索自我、在互動中學習成長。壓軸的「親師大對抗」更掀起全場高潮，掌聲與笑聲交織，洋溢溫馨氛圍。

廣告 廣告

市長黃健忠指出市政團隊長期以「從小扎根、啟迪未來」為施政理念，持續營造安全、友善的學習環境。透過遊戲與互動，孩子能培養合作精神與自信心，也讓家長在陪伴中體會教育的真意，那份笑中帶愛的理解與尊重。(圖/郭偉民攝)

黃健忠指出，幼兒階段是身心與性格發展的關鍵期，市政團隊長期以「從小扎根、啟迪未來」為施政理念，持續營造安全、友善的學習環境。他表示，親子運動會不僅是體能展現，更是一場家庭共學的旅程。透過遊戲與互動，孩子能培養合作精神與自信心，也讓家長在陪伴中體會教育的真意，那份笑中帶愛的理解與尊重。

黃健忠率市政團隊出席活動，主任秘書陳志謙、秘書蘇淑娟及各課室主管皆到場參與，為孩子們加油打氣。黃市長感謝馬公市民代表會長期以來對教育及幼兒園發展的支持，並勉勵園方同仁的用心規劃，以及「既丞幼兒創意體能工作室」的專業協助，使活動流程順暢、寓教於樂。他強調，市公所將持續推動教育活動與親子互動，讓孩子在快樂中學習，在安全中成長，讓家庭成為培育未來世代的基石。

親子運動大會活動依年齡層設計，兼顧安全與挑戰，讓孩子在遊戲中探索自我、在互動中學習成長。(圖/郭偉民攝)

現場嘉賓雲集，包括馬公市民代表會主席歐銀花、副主席莊國輝、市民代表黃旭輝與吳武宗皆到場關心；文澳國小校長洪宏賢、中正國小校長張素紋、中山國小校長陳智賢、東衛國小校長陳生步亦參與盛會。前馬公市長葉竹林及民進黨澎湖縣黨部主委顏家康也親臨現場，與家長及孩子一同感受活動的熱情與溫度。

立即加入【觀傳媒】官方帳號 http://lin.ee/q2kd3ut 精彩新聞不漏接！

馬市幼「寵愛寶貝運動趣」親子運動大會 以寓教於樂打造健康童年 - https://www.watchmedia01.com

馬市幼「寵愛寶貝運動趣」親子運動大會 以寓教於樂打造健康童年 - https://www.watchmedia01.com