馬年來了！馬英九推2026最新年曆 蕭旭岑曝「驫」字讀音

蕭旭岑曝馬英九2026最新年曆，以三馬疊字「驫」呈現。



國民黨副主席、曾任馬英九基金會執行長的蕭旭岑今（6日）表示，今年農曆馬年，前總統馬英九除了依例揮毫寫春聯，特別出版2026三馬合體年曆，三個馬疊字念「ㄅㄧㄠ」，意指眾馬奔騰，加上馬英九簽名及印章，象徵五馬齊聚、五福臨門。

馬英九2007首度參選總統、2011年競選連任時都曾推出年曆，分別以馬英九捧著水果要替台灣拚出好年冬以及馬英九與時任副手吳敦義合體競選宣傳年曆。馬英九自總統任內、卸任迄今則連年揮毫寫春聯，送發給民眾。

蕭旭岑今在中廣「千秋萬事」節目專訪上致贈主持人王淺秋馬英九年曆，他說，上面有馬英九簽名及印章，象徵五馬齊聚、五福臨門，原本僅送給馬英九基金會董事與重要捐款人，強調馬英九常聽節目，也知道自己來上節目，因此先獻上祝福，盼聽眾馬年一切順利。

馬英九2026「驫」字年曆。

馬英九日前在其臉書公開馬年春聯「八方風雨辭青蟒，擊壤歌衢望驊騮」，並強調終於等到12年1輪與自己姓氏一樣的年份，所以特別推出這款「SSR級・全方位物理性防禦結界」馬年開運限定春聯，今年只要貼這張「過年萬用神器」，效果絕對「驫驫的」。

馬辦公布北、中、南區春聯索取地點，在北部有「馬英九基金會」、台北市議員李明賢服務處、台北市議員張斯綱服務處、桃園市議員朱珍瑤服務處等4個地點，中部地區為彰化縣議員曹嘉豪服務處，南部地區有台南市議員林燕祝服務處、立委陳菁徽服務處，並自即日起開放索取，索取地點未來將不定時更新。

前總統馬英九親筆馬年春聯今起全國７地開領。

