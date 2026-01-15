馬年來台北動物園 保母講古世界僅存「野馬」故事

〔記者甘孟霖／台北報導〕位於台北市立動物園溫帶動物區的古野馬(Przewalski's Horse)是世界上僅存的「野馬」，曾經廣泛分布於歐洲和亞洲的草原，在1969年由科學家宣告在野外滅絕。而藉由歐洲20世紀初帶回動物園或私人照養的蒙古野馬後代，經過數年域外繁殖努力，嘗試在1990年代陸續將蒙古野馬再引入蒙古草原部分原棲地，提升野馬的全球族群數量，從野外滅絕翻轉為瀕危等級。今年適逢馬年，動物園邀請民眾在1至2月每週四上午11:00，於台北動物園溫帶動物區蒙古野馬活動場前，一起來聆聽保母講古述說蒙古野馬的故事。(國定假日及春節期間暫停)

台北動物園介紹，蒙古野馬是唯一現存的野馬，體格粗壯，有著淺棕色毛身體、深色的足部，以及深棕色的尾巴和短而豎立的鬃毛；其具有66條染色體，與我們熟悉馴化家馬的64條染色體截然不同，顯現野馬於演化角色的重要性。生活在亞洲與歐洲草原地帶的蒙古野馬，過去面臨氣候變遷、過度獵捕、與家馬雜交和疾病傳染、土地過度開發利用等威脅，於1960年代末被宣告於野外滅絕。

而在野馬從野外滅絕前，部分動物園開始投入蒙古野馬的繁殖計畫，16匹野馬個體為現今族群的基礎。1990年代時，歐洲動物園照養的蒙古野馬族群數有所提升，1992年首先將蒙古野馬野放至蒙古哈斯台國家公園，陸續進行野外再引入計畫。經過動物園和保育機構的努力，蒙古野馬的野外族群數量增加，2008年國際自然保育聯盟紅色名錄將蒙古野馬的保育類別從野外滅絕等級調整為極危等級，2011年調整為瀕危等級，可見蒙古野馬的野外族群存續朝向樂觀的方向發展。

動物園說，蒙古野馬的復育是透過全球動物園共同合作，才有機會恢復野外族群，反映全球合作翻轉瀕危物種的重要性角色。2018年台北動物園也與布拉格動物園合作投入保育經費，支持蒙古野馬的再引入計畫，同時也密切與歐洲動物園暨水族館協會蒙古野馬域外保育計畫合作，與世界動物園共同努力，一起翻轉物種瀕危趨勢。

