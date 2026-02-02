馬年刮刮樂中獎率多少？怎麼買？代碼藏玄機？過年刮刮樂試手氣必看攻略
馬年刮刮樂你入手了嗎？過年將至，許多人都會玩刮刮樂試手氣，彩迷們每年必搶的「五路財神」、「1200萬大吉利」等經典款之外，今年也有「馬年行大運」、「海底大尋寶」與大家最期待的「2000萬超級紅包」，總獎金和總獎項是史上最多。想知道馬年刮刮樂有哪些、該怎麼買、中獎率有多少嗎？Yahoo新聞編輯室統整十款馬年刮刮樂最大頭獎、頭獎數量、中獎率、賺錢率、獎項亮點等，帶大家搶先預習今年刮刮樂這一課！
馬年刮刮樂有哪些新款可以買？
想在農曆過年前，搶先試手氣的民眾注意！為了替農曆春節暖身，讓大家盡早討個好彩頭，馬年第一波新春刮刮樂1月6日已上市，第二波也已於1月20日上市，為了滿足不同預算的彩迷，總共涵蓋以下十款刮刮樂，各位可以依照自身預算及喜好選購。
馬年刮刮樂各數據代表什麼意思？
以下分段介紹各款刮刮樂的頭獎獎金、頭獎數量、頭獎中獎率、整體中獎率、賺錢率、每百元期望值、獎項亮點。在此之前，讀者朋友要先認識以下各數據的來源或算法，才能看懂並選到最適合自己的款式哦！
頭獎中獎率：頭獎張數和整體發行量的比率，想追求大獎的讀者朋友，可以看這項數據，數字越大代表中獎機率越高。
整體中獎率：台灣彩券官方網站公告的數據。不管有沒有回本，只要刮中任意金額都算中獎，如果只在乎中獎的機率，請看這一項。
賺錢率：獲得的獎金大於支出的成本時，才算賺錢；因此是計算所有會賺錢的刮刮樂張數及整體發行量的比率。若讀者朋友希望扣除購買刮刮樂的金額後，多少要能賺一些錢，請關注這項數據。
每百元期望值：計算方式為「（總獎金−總成本）÷總發行數量÷幾個百元」。期望值是正值，才代表有賺；負值越小，代表越虧得越少。白話來說，就是你每花100元購買彩券，預期平均可以拿回來的錢是多少，但不代表一定拿得回來。這項數據帶有投報率的概念，理性玩家推薦可以看這一項數據。另外也要提醒各位，刮刮樂的每百元期望值都是負數，因此切勿沈迷過度投注哦！
2000萬超級紅包：每張刮刮樂2000元、每本19張
頭獎獎金：2000萬
頭獎數量：10張
頭獎中獎率：0.000087%
整體中獎率：69.33%
賺錢率：10.29%
每百元期望值：-25元
獎項亮點：是本次十款馬年刮刮樂當中，頭獎金額最高的一款，也是每百元期望值負值最小的一款，很適合想集資包牌、直接買整本的朋友來挑戰。
1200萬大吉利：每張售價1000元、每本25張
頭獎獎金：1200萬元
頭獎數量：8個
頭獎中獎率：0.000084%
整體中獎率：70.00%
賺錢率：19.07%
每百元期望值：-26元
獎項亮點：中獎率高達70%、每百元期望值為-26元，是這張彩券最大的亮點，代表著容易中獎且投報率相對高。此外，100萬元獎項有200個、10萬元獎項有700個，是一張適合集資購買的刮刮樂款式，親朋好友們不妨買來試手氣哦！
五路財神：每張售價500元、每本50張
頭獎獎金：500萬元
頭獎數量：8個
頭獎中獎率：0.00012%
整體中獎率：40.72%
賺錢率：14.79%
每百元期望值：-30元
獎項亮點：五路財神是台彩每年都會發行的熱銷中型面額刮刮樂。這次中獎率有40.72%，但賺錢率僅14.79%相對低。不過其優勢在於中5000元以上大獎的機率高達2.14%，是馬年刮刮樂中最高的一款；加上總獎金超過22億元，各位若有意想拚一個還不錯的紅包，可以選購。
金馬獎：每張刮刮樂500元、每本50張
頭獎獎金：300萬
頭獎數量：14張
頭獎中獎率：0.00019%
整體中獎率：100.00%
賺錢率：14.44%
每百元期望值：-32元
獎項亮點：是唯一一款整體中獎率高達100.00%的刮刮樂，婚禮遊戲、公司尾牙、過年發給親戚小孩都很適合，「張張有獎」是亮點，無論中多少，相信收到的人都會很開心、覺得喜氣，可以避免刮刮樂沒中獎的尷尬場面。
海底大尋寶：每張售價300元、每本100張
頭獎獎金：300萬元
頭獎數量：5個
頭獎中獎率：0.000049%
整體中獎率：36.00%
賺錢率：19.57%
每百元期望值：-33元
獎項亮點：賺錢率高達19.57%，是這次馬年刮刮樂賺錢率居冠的款式，比售價1000元的「1200萬大吉利」、售價2000元的「2000萬超級紅包」來得高，屬於中間售價，卻有機會贏得大紅包的一款。希望能以小博大的讀者朋友，可以試試看這張唷！
大三元：每張售價200元、每本100張
頭獎獎金：200萬元
頭獎數量：7張
頭獎中獎率：0.000091%
整體中獎率：34.00%
賺錢率：16.32%
每百元期望值：-33元
獎項亮點：大三元的中獎率僅34%，是馬年刮刮樂當中相對低的一款，賺錢率16.32%也不算突出，適合熱愛麻將主題的朋友遊玩。
金好鑽：每張刮刮樂200元、每本100張
頭獎獎金：200萬
頭獎數量：8張
頭獎中獎率：0.00011%
整體中獎率：34.50%
賺錢率：18.89%
每百元期望值：-34.01元
獎項亮點：賺錢率雖然不是最高的款式，但也相當不錯，是200元面額刮刮樂中賺錢率最高的一款，很適合想要用200元試試手氣、賺一些加菜金的讀者朋友。
金馬報喜：每張刮刮樂200元、每本100張
頭獎獎金：10萬
頭獎數量：550張
頭獎中獎率：0.0072%
整體中獎率：50.35%
賺錢率：14.24%
每百元期望值：-35.07元
獎項亮點：相比其他款刮刮樂的頭獎數量多為10張以下，金馬報喜的頭獎數量高達550張，想用200元一博頭獎夢？這款刮刮樂非常適合你。
財源滾滾：每張刮刮樂100元、每本100張
頭獎獎金：30萬
頭獎數量：7張
頭獎中獎率：0.000086%
整體中獎率：33.00%
賺錢率：13.20%
每百元期望值：-37元
獎項亮點：整體中獎率僅33%，是馬年刮刮樂中最低的一款。賺錢率13.20%也相對普通，但仍優於「馬年行大運」、「2000萬超級紅包」，適合單純想體驗刮刮樂樂趣的朋友嘗試。
馬年行大運：每張售價100元、每本100張
頭獎獎金：5萬元
頭獎數量：150張
頭獎中獎率：0.0018%
整體中獎率：50.10%
賺錢率：3.42%
每百元期望值：-38.02元
獎項亮點：呼應生肖主題的「馬年行大運」，平均兩張就有一張會中獎。頭獎中獎率是馬年刮刮樂當中最高的一款，共有150個最高獎金5萬元。但賺錢率僅3.42%，多數的中獎都是中100元，也就是不賺也不賠。這張彩券設計的目的，主要是讓大家沾沾喜氣，想靠這張刮刮樂發財比較困難。
刮刮樂代碼藏玄機？讓你提早知道中獎或槓龜
不少讀者朋友在刮完刮刮樂後，會交給彩券行店員協助掃QR Code驗獎。除了這個方式，各位還可將刮刮樂的覆蓋層刮乾淨，此時便會看到三個隨機散落的英文字母，這些字母隱藏著是否中獎與獎金面額的玄機，像是HUN代表中100元、TWO代表中200元、FIV代表中500元、THO代表中1000元、FVT代表中5000元、TOP則意味著中頭獎。至於FPE、FAL、FET等亂碼，表示各位槓龜沒有中獎哦！
延伸閱讀》不怕錯過財神爺！刮刮樂藏「神秘英文代碼」 提早知道中獎還是槓龜
＊Yahoo新聞關心您：未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
參考資料
※立即型彩券「1200萬大吉利」、「五路財神」、「海底大尋寶」、「大三元」與「馬年行大運」上市公告（台灣彩券）
※立即型彩券「2,000萬超級紅包」、「金馬獎」、「金好鑽」、「金馬報喜」與「財源滾滾」上市公告（台灣彩券）
※熱賣中刮刮樂（台灣彩券）
※刮刮樂銷售資訊（台灣彩券）
