馬年刮刮樂開賣！怎麼買？中獎率多少？代碼藏玄機？過年刮刮樂試手氣必看攻略

馬年刮刮樂6日開賣！過年將至，許多人都會玩刮刮樂試手氣，彩迷們每年必搶的「五路財神」、「1200萬大吉利」等經典款之外，今年也有「馬年行大運」、「海底大尋寶」等，其中「1200萬大吉利」誠意滿滿，不只增加頭獎名額，連百萬獎項數量都是史上新高。想知道馬年刮刮樂有哪些、該怎麼買、中獎率有多少嗎？Yahoo新聞編輯室統整五款馬年刮刮樂最大頭獎、頭獎數量、中獎率、賺錢率、獎項亮點等，帶大家搶先預習今年刮刮樂這一課！

馬年刮刮樂開賣，各位準備好要在新春試試手氣，替自己賺進第一個紅包了嗎？（示意圖／Getty Images）

馬年刮刮樂有哪些新款可以買？

想在農曆過年前，搶先試手氣的民眾注意！為了替農曆春節暖身，讓大家盡早討個好彩頭，台灣彩券表示，馬年第一波新春刮刮樂已在2026年1月6日上市，為滿足不同預算的彩迷，總共涵蓋了以下五款刮刮樂，各位可以依照自身預算與喜好選購。

1200萬大吉利：每張刮刮樂1000元、每本25張

五路財神：每張刮刮樂500元、每本50張

海底大尋寶：每張刮刮樂300元、每本100張

大三元：每張刮刮樂200元、每本100張

馬年行大運：每張刮刮樂100元、每本100張

馬年刮刮樂各數據代表什麼意思？

以下分段介紹各款刮刮樂的頭獎獎金、頭獎數量、頭獎中獎率、整體中獎率、賺錢率、每百元期望值、獎項亮點。在此之前，讀者朋友要先認識以下各數據的來源或算法，才能看懂並選到最適合自己的款式哦！

頭獎中獎率： 頭獎張數和整體發行量的比率，想追求大獎的讀者朋友，可以看這項數據，數字越大代表中獎機率越高。

整體中獎率 ：台灣彩券官方網站公告的數據。不管有沒有回本，只要刮中任意金額都算中獎，如果只在乎中獎的機率，請看這一項。

賺錢率： 獲得的獎金大於支出的成本時，才算賺錢；因此是計算所有會賺錢的刮刮樂張數及整體發行量的比率。若讀者朋友希望扣除購買刮刮樂的金額後，多少要能賺一些錢，請關注這項數據。

每百元期望值：計算方式為「（總獎金−總成本）÷總發行數量÷幾個百元」。期望值是正值，才代表有賺；負值越小，代表越虧得越少。白話來說，就是你每花100元購買彩券，預期平均可以拿回來的錢是多少，但不代表一定拿得回來。這項數據帶有投報率的概念，理性玩家推薦可以看這一項數據。另外也要提醒各位，刮刮樂的每百元期望值都是負數，因此切勿沈迷過度投注哦！

1200萬大吉利：每張售價1000元、每本25張

-

頭獎獎金： 1200萬元

頭獎數量： 8個

頭獎中獎率 ：0.000084%

整體中獎率：70.00%

賺錢率： 19.07%

每百元期望值：-26元

獎項亮點：中獎率高達70%、每百元期望值為-26元，是這張彩券最大的亮點，代表著容易中獎且投報率相對高。此外，100萬元獎項有200個、10萬元獎項有700個，是一張適合集資購買的刮刮樂款式，親朋好友們不妨買來試手氣哦！

五路財神：每張售價500元、每本50張

-

頭獎獎金： 500萬元

頭獎數量： 8個

頭獎中獎率： 0.00012%

整體中獎率： 40.72%

賺錢率： 14.79%

每百元期望值： -30元

獎項亮點：五路財神是台彩每年都會發行的熱銷中型面額刮刮樂。這次中獎率有40.72%，但賺錢率僅14.79%相對低。不過其優勢在於中5000元以上大獎的機率高達2.14%，是馬年刮刮樂中最高的一款；加上總獎金超過22億元，各位若有意想拚一個還不錯的紅包，可以選購。

海底大尋寶：每張售價300元、每本100張

-

頭獎獎金： 300萬元

頭獎數量： 5個

頭獎中獎率： 0.000049%

整體中獎率： 36.00%

賺錢率：19.57%

每百元期望值： -33元

獎項亮點：賺錢率高達19.57%，是馬年刮刮樂賺錢率居冠的款式，比售價1000元的「1200萬大吉利」更高，屬於中間售價，卻有機會贏得大紅包的一款。希望能以小博大的讀者朋友，可以試試看這張唷！

大三元：每張售價200元、每本100張

-

頭獎獎金： 200萬元

頭獎數量： 7張

頭獎中獎率 ：0.000091%

整體中獎率： 34.00%

賺錢率： 16.32%

每百元期望值： -33元

獎項亮點：大三元的中獎率僅34%，是馬年刮刮樂當中最低的一款，賺錢率16.32%也不算突出，適合熱愛麻將主題的朋友遊玩。

馬年行大運：每張售價100元、每本100張

-

頭獎獎金： 5萬元

頭獎數量： 150張

頭獎中獎率 ： 0.0018%

整體中獎率 ：50.10%

賺錢率 ：3.42%

每百元期望值 ：-38元

獎項亮點：呼應生肖主題的「馬年行大運」，平均兩張就有一張會中獎。頭獎中獎率是馬年刮刮樂當中最高的一款，共有150個最高獎金5萬元。但賺錢率僅3.42%，多數的中獎都是中100元，也就是不賺也不賠。這張彩券設計的目的，主要是讓大家沾沾喜氣，想靠這張刮刮樂發財比較困難。

2000萬超級紅包何時上市？

你可能好奇，每次過年都熱銷到大缺貨，每張售價2000元的重量級「2000萬超級紅包」究竟何時上市？答案是2026年1月20日，將擔任過年刮刮樂第二波主打星。實際上時日期，以台灣彩券最終公布為準。

刮刮樂代碼藏玄機？讓你提早知道中獎或槓龜

不少讀者朋友在刮完刮刮樂後，會交給彩券行店員協助掃QR Code驗獎。除了這個方式，各位還可將刮刮樂的覆蓋層刮乾淨，此時便會看到三個隨機散落的英文字母，這些字母隱藏著是否中獎與獎金面額的玄機，像是HUN代表中100元、TWO代表中200元、FIV代表中500元、THO代表中1000元、FVT代表中5000元、TOP則意味著中頭獎。至於​FPE、FAL、FET等亂碼，表示各位槓龜沒有中獎哦！

延伸閱讀》不怕錯過財神爺！刮刮樂藏「神秘英文代碼」 提早知道中獎還是槓龜

＊Yahoo新聞關心您：未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

