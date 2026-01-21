馬年到動物園識馬！1/31國際斑馬日完成挑戰送限定徽章

今年適逢農曆馬年，台北市立動物園邀請民眾趁著馬年認識馬科動物。1月31日「國際斑馬日International Zebra Day」當天，動物園將舉辦「尋找斑馬」趣味遊戲，完成教育駐站挑戰還有機會獲得2026年限定的斑馬日徽章。

台北市立動物園非洲動物區照養的查普曼斑馬是平原斑馬的亞種。（圖／台北市立動物園提供）

教育駐站活動將於1月31日週六上午10時30分至11時30分及下午2時30分至3時30分，在非洲動物區斑馬活動場前舉行。活動將邀請民眾從「茫茫馬海」中，以圖卡對照真實的查普曼斑馬，了解斑馬們如何「斑斑各不同」，從世界上各種斑馬的外觀差異、生態角色到個體特徵，在馬年當個「識『圖』老馬」。

台北市立動物園非洲動物區照養的查普曼斑馬是平原斑馬的亞種，原始棲息環境在非洲東南部的稀樹草原，有逐水草而居的遷徙習性，隨季節變化追隨草場和水源移動。斑馬以一匹雄馬和數匹雌馬及幼馬組成群體生活，在遷徙季節則會聚集為更大的馬群同時移動。

斑馬以一匹雄馬和數匹雌馬及幼馬組成群體生活，在遷徙季節則會聚集為更大的馬群同時移動。（圖／台北市立動物園提供）

平原斑馬整體的生存狀態受國際自然保育聯盟紅色名錄列為近危，雖然野外族群數量相對穩定，不過斑馬們的原棲地仍面臨農業土地開發利用、家畜放牧導致的資源競爭、草原退化壓力，以及為了取得毛皮的過度獵捕等威脅。

斑馬最為人所知的特色就是毛皮上黑白相間的條紋，每隻斑馬都有獨一無二的紋路。就像人的長相或指紋一樣，是能夠分辨個體的身體特徵，每隻斑馬的條紋都有所不同，每種斑馬的外觀也各有差異。目前的分類將斑馬分為三種不同物種，除了查普曼斑馬在內的平原斑馬，還有格利威斑馬、山斑馬。

查普曼斑馬有相對較短的耳朵、延伸至腹部的條紋，身上的白色條紋還帶有咖啡色陰影般的色彩。動物園國際斑馬日推廣活動將透過令人眼花撩亂的斑馬圖卡，介紹園內照養的查普曼斑馬，從趣味遊戲分辨查普曼斑馬、格利威斑馬、山斑馬三種斑馬的特徵。

