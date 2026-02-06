馬年到屏太百初一新春福袋試手氣 超多大獎馬上發財 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒高屏新聞)【記者陳宗傑/屏東報導】馬年到來，屏東太平洋百貨與您最麻吉!當然要好好回饋給所有最麻吉的卡友/會員朋友，於2/5(四)~2/16(一)除夕舉辦春節檔期滿仟送佰活動，活動期間吉利卡友/APP會員於本館(部份專櫃除外)當日消費累計滿5000元即贈太平洋百貨電子商品券300元乙份，滿10000元贈兩份，以此類推。

大年初一的重頭戲，就是要買福袋試手氣！屏東太平洋百貨今年大年初一2/17(二)推出【新春福袋 馬上有吉$(ㄐㄧˊ)】限量開運福袋活動，限量300份，2/17(二)大年初一當日10點整開始發放號碼牌，福袋販售及排隊地點位於1F公園路廣場，顧客只要現金1500元就可以試試手氣，多項大獎讓您帶回家，當日單筆滿6000元再加贈電子抵用券200元，年前採買化妝品、新衣、年貨或團圓聚餐，立馬前往屏東太平洋百貨，讓您新的一年【都馬有吉$】!

屏東太平洋百貨今年挑選福袋內容以【智能生活 健康家居】為出發點，提供顧客需要想要但捨不得下手的大獎，最大獎為高島按摩椅A-1320(價值58800元)，是一款專為亞洲身型而生SPA級美體按摩椅，讓您在忙碌生活裡，隨時享受 SPA 級的頂級呵護。亦有結合運動及養生的BRGEEN全身垂直律動機RM2(市價48600元)，還有女性朋友的最愛~高島靴靴你美足機(價值12800元)及多項主婦們最想抽中的夢幻智能家電~小米掃拖機器人H40(價值8999元)、象印電腦電子鍋10人份NL-AAF18(價值8000元)，亦有老饕們最愛的美食餐券、小資女孩們最想入手的知名美妝及香氛禮盒等，這麼多好禮大獎只要現金1500元，即可實現您馬年最好運的美夢！您不來試試，怎麼知道大獎得主不是您呢?

今年春節檔期亦週週準備了多款實用且富含年節祝賀寓意的卡友/會員新春禮，活動期間親持吉利卡或出示APP會員條碼+本館/二館或驛站商場當日累計消費滿500元之同卡號發票+指定現金即可兌換限定新春來店禮乙份。2/5(四) ~2/8(日) +現金50元兌換【筷樂平安組(公筷2+合金筷4)】乙份，2/12(四)~2/15(日) +現金20元換【福字磁吸對聯冰箱貼四入組】乙份，另有【發】字對聯二擇一喔；2/26(四)~3/1(日)+現金50元兌換【貓頭鷹摺疊收納凳】乙份，一系列新年招財小物，象徵吉祥與財運，讓您新的一年發發發！各波數量有限，兌完為止。

初一~初六也有好康享回饋，吉利卡友/APP會員2/17(二)初一~2/22(日)初六舉辦當日單筆消費滿1000元，即可參加新春開運轉轉好運氣活動，送您開運吉利卡點數，通通有獎喔！同期於本館/二館當日消費累計滿15000(含)元以上，再加碼贈掌廚CREAMY不沾煎炒鍋30cm+平底鍋20cm組，限量300份，活動期間每人限兌換乙份。屏東太平洋百貨推出眾多新春商品及優惠活動，立馬和親朋好友走春約起來，到屏東太平洋百貨享好康拿優惠馬上發財馬上變漂亮，太平洋百貨與您最麻吉啦！