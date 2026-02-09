馬年到！林口新春揮毫九連辦 巡迴六場年味滿城

（記者陳志仁／新北報導）迎接馬年到來，林口區公所連續第九年舉辦「新春揮毫贈春聯活動」，今年規模再創新高，規劃自1月20日至2月8日共6場次巡迴揮毫，走遍公所、校園、市場及各大市民活動中心，吸引超過3,000人參與，現場墨香四溢，年味十足。

圖／林口區長鄭淑敏到各揮毫場次宣傳新北馬年春聯「馬祥厚運」，台語諧音「馬上好運」。（林口區公所提供）

林口區長鄭淑敏表示，今年邀集在地書畫名家聯手揮毫，包括書齡逾三十年的麗林國小退休校長賴國忠、精通六體書法的盧昭亨、以篆書見長的李鐵倉，以及慈濟北區書畫聯誼會召集人林鳳朝所領軍的創意春聯團隊，還有陳蔚起老師書畫班共同參與，展現林口豐厚的人文藝術能量。

首場於林口區公所登場，特邀在地百歲人瑞沈軏先生一同揮毫，象徵文化傳承與福氣共享；第二場在嘉寶國小祖孫學堂，孩子們創作Q版馬年春聯，充滿童趣；第三場深入東勢市場，讓民眾在採買年貨之際驚喜索得墨寶，後續於南勢、湖南及仁愛等活動中心舉辦的場次，吸引不少青年參與，客製化春聯供不應求。

不少民眾連年報到，直呼手寫春聯的溫度難以取代；鄭淑敏強調，新春揮毫不只是節慶活動，更促進世代交流，也展現林口重視長者、關懷社區的溫暖城市精神；也提醒馬年小提燈領取資訊可至官網或「林口區公所、天空之城」臉書專頁查詢，邀請市民共度歡樂元宵。

