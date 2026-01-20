▲馬年創意春聯、限量紅包，新竹縣13鄉鎮市圖書館可兌換。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】隨著農曆新年的腳步接近，新竹縣政府文化局推出一系列活動，迎接馬年到來，包含音樂會、創意春聯及新春揮毫等活動，其中，「閱讀滿滿福氣連連」限量紅包、創意春聯兌換活動自即日起至2月8日，邀請大小朋友用翻書作為新年第一步，只要在活動期間當天一次借滿10本書，即可兌換限量創意春聯及紅包袋，讓大家在新的一年帶著好運，沾染書香氣息。

文化局表示，為增添年節氛圍，圖書館特別準備限量新春好禮，包含象徵吉祥納福的「福」字春聯、寓意事事順心的「好柿連連」春聯，以及實用又喜氣的紅包袋，讓民眾把閱讀成果化為滿滿年味，陪伴大家一路好運不打烊。

民眾在活動期間當日一次借書達10冊(不包含視聽資料)，即可兌換限量紅包、創意春聯，每人每款限領一次。其中，「福」字春聯兌換日期為1月20日至25日，「好柿連連」春聯聯兌換日期為1月27日至2月1日，紅包袋則自2月3日至2月8日可兌換，兌換地點包含文化局圖書館及13鄉鎮市圖書館。

除了創意春聯外，2月7日縣府大廳也將舉辦「馬上幸福迎豐年 竹縣春聯揮毫贈送活動」，特別邀請18位新竹縣書法名家現場揮毫，提供多款傳統及創意特色春聯，讓民眾免費索取，為新的一年增添吉祥祝福。活動亦邀請全國年畫首獎得主陳永欽老師及曾雪梅老師，提供馬年版印年畫與特色紅包袋，規劃拓印DIY體驗，讓民眾親手製作年節應景作品，將喜氣與祝福帶回家。

希望透過春聯揮毫及年畫拓印活動，傳承書法與年畫文化，讓民眾在迎新送舊之際，感受傳統藝術之美。活動全程免費，相關春聯及文宣品數量有限，送完為止，歡迎鄉親把握機會，共同歡喜迎接新的一年。

​此外，本周末即將登場的音樂會，分別是1月24日的〈龍騰樂典〉及1月25日的〈原客唱響〉。〈龍騰樂典〉由指揮莊文貞帶領長榮交響樂團，攜手鋼琴家黎國媛、中提琴家蔡享享，以氣勢磅礴的交響樂章震撼開場。

〈原客唱響〉則邀集竹縣無形文化資產泰雅族口簧琴與縱笛技藝保存者Along Yupas（阿隆優帕司），以及以深情歌聲著稱的泰雅音樂家雲力思，泰雅之聲合唱團及原客混聲合唱團共同演出。融合臺灣原住民族與客家文化元素，讓兩大族群的音樂語彙與歌聲旋律交會共鳴，為新春啟願，獻上溫暖而動人的祝福。