南部中心／吳宗儒、蘇晟維 台北報導

今年台灣燈會，3月3日就要在嘉義縣登場，今天嘉義縣長翁章梁特地與行政院長卓榮泰共同宣布，去年在日本大阪世博會創造了超過116萬人次觀賞的台灣館「TechWorld」，要原汁原味搬回台灣燈會展出，希望讓大家一起回味這一份感動。

馬年台灣燈會在嘉義縣！ 大阪世博TW館搬回「嘉」

大阪世博台灣館，將搬回到台灣燈會展出。（圖／民視新聞）

展廳正中央諾大的LED螢幕，以及由560張螢幕組成的560朵機械花朵，映照出了台灣獨特的生命力，去年日本大阪世博會上，台灣館吸引超過116萬人次參觀，如今這份感動，即將搬回3月在嘉義縣登場的台灣燈會，行政院長卓榮泰說，「我們一直在想說，如何讓這個『連結世界，共創美好未來生活』的這個主題，在台灣能夠重現，後來我們發現自然劇場它是以玉山為出發點，不然我們就回到玉山、就回到嘉義來，把這個Tech World館 Take Home，這是我們的感覺，我們真的把它帶回家了。」

大阪世博台灣館，創下184天共116萬人次參觀的紀錄。（圖／民視新聞）

大阪世博台灣館包含了生命劇場、自然劇場以及未來劇場三個部分，以玉山做為主題，展現了台灣的壯麗景觀，也把台灣的科技力，帶到世界，更成為大阪世博上，討論度排名第五的場館，這次帶回台灣燈會展出，預計花一個半月的施工重現，希望讓更多台灣民眾，一起感受台灣館的魅力，經濟部長龔明鑫指出，「這座館在日本展出的時候，總共展出了184天，參觀人次是高達116萬，也被評為是所有的館場裡面前5位的館，是最好的館。」

大阪世博台灣館，將搬回到台灣燈會展出。（圖／民視新聞）

嘉義縣長翁章梁表示，「目前 Tech World 館在1月19日，進到台灣燈會的現場，在2月28日就會完成搭設，今年的台灣燈會，我們以『光耀台灣、點亮嘉義』為主題，就是希望台灣在世界的光，能夠點亮嘉義。」不只台灣館回「嘉」，台灣燈會還推出阿里山光幕主燈、馬力歐親子專區、日本青森睡魔以及 Team Taiwan 大遊行等12大亮點，邀請民眾3月3日到15日，讓民眾在台灣就可以感受世界級的展出。

原文出處：馬年台灣燈會在嘉義縣！ 大阪世博TW館搬回「嘉」

