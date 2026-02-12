馬年台股上看39K？5大名師給答案
[NOWnews今日新聞] 馬年台股怎麼走？五位投顧名師把答案拆成「三種劇本」，最常見的基準情境落在34000到37000點區間；若AI資金行情延續、企業獲利再上修，樂觀劇本甚至看到39000；但若高檔評價遭到修正、變數放大，保守情境也不排除回測26000到30000點。
凱基投顧董事長朱晏民目前給出最樂觀的39000點目標；富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠則以37000點作為主要目標區間，陳奕光並補充，低點情境可能落在29500點附近、極端樂觀則可上看38000；台新投顧副總經理黃文清預估約36000點；中信投顧總經理陳豐丰則以區間方式估算，全年高低點可能落在26400到35000點之間。
台股創高，為什麼還敢看高？朱晏民的核心論點是企業獲利動能，他近期把台股整體獲利年增的估計由原先約2成上修到3成以上，並以多頭格局下的合理本益比推算，認為指數上緣有機會再被打開；同時，他也提到若以權值股目標價回推，指數挑戰39000點並非沒有條件。
不過，風險也需要留意，包括第一，指數在高位，任何「財報沒跟上、資本支出成效不如預期」都可能引發失望賣壓，並從上游一路傳導到中下游；第二，籌碼面要盯高檔震盪與融資變化，漲多後的回撤會更劇烈；第三，短線變數仍在，包含2月中旬台美關稅議題是否順利落定，以及國際利率政策走向。
法人普遍認為中長線仍有AI與資金行情撐腰，但高檔不宜躁進；相對可行的做法，是把焦點放回基本面明確、具產業競爭力的績優股，採分批布局、逢回承接，以降低抱太滿遇到震盪的風險。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
台股ETF受益總人數1260.7萬人屢創新高！股民最愛這兩類
台股封關日衝上33605點！阮慕驊：長假後開紅盤這族群又有戲
台股封關大漲逾500點站上3萬3！證交所林修銘：4萬點可期待
其他人也在看
丈夫身故後領錢辦喪事，卻被告侵占與偽造文書？律師揭金融遺產3大法律地雷：帳戶越多，家人越累
站在2026年這個時間點，台灣已正式邁入「超高齡社會」，根據內政部最新數據，我國65歲以上人口占比已達20.06%。這不只是一個冰冷的統計數字，更意味著「繼承」這門課題，正成為每個家庭都必須共同面對的現實。 多年來，在第一線擔任律師與理財規劃顧問的日子裡，我常看到家屬在哀悼之餘，還要為了繼承親人留下的銀行存款、股票或保單奔波。金融遺產的處理雖然繁雜，但只要有正確的導航，這條路就能走得平穩。 今天，我想用以下的分享，陪你理清這段法律與財富的傳承旅程。
新唐法說最強訊號 點名BMC放量
[NOWnews今日新聞]新唐法說會釋出訂單回流、BMC放量兩大訊號，公司12日表示，近期已明顯感受到客戶回頭下單，且看好今年BMC產品線將出現大幅成長，主因是客戶端給出的需求預估相當明確、量也大，讓...
55688代駕：跨年訂單多四成、尾牙季長三成
[NOWnews今日新聞]受惠於跨年派對與各大企業尾牙季來臨，代駕服務需求持續攀升；大車隊1月合併營收為2.86億元，與去年同期相比增1.11%，其中計程車媒合服務持續是主要業務成長動能，與去年同期成...
全國首件! 假冒虛擬貨幣儲值卡 詐騙金額逾6千萬
中部中心/張家維 南投報導南投縣刑警大隊，破獲全國首件，假冒虛擬貨幣儲值卡進行詐騙案件，詐騙集團假冒國外知名虛擬貨幣交易所，發行不實的虛擬貨幣儲值卡，誘騙民眾投資購買，共有超過20人受害，詐騙金額高達六千多萬元。全國首件！假冒虛擬貨幣儲值卡 詐騙金額逾6千萬(圖/警方提供)大批警力，超商埋伏，抓準時機衝上前逮人，殺的犯嫌，措手不及。李姓犯嫌，看到員警，還想裝傻，謊稱自己，是來面交虛擬貨幣儲值卡。但這些儲值卡，都是假的。詐騙集團假冒成國外知名虛擬貨幣交易所 共有超過20多人受害詐騙金額高達六千多萬元(圖/民視新聞)詐騙集團，假冒成國外知名虛擬貨幣交易所，發行不實虛擬貨幣儲值卡，誘騙民眾投資購買，他們要求被害人，下載偽造的app，再提供預設的帳號密碼，營造成功購買虛擬貨幣的假象，但所有交易畫面都是偽造，手法相當縝密，共有超過20多人受害，詐騙金額高達六千多萬元。九名投資詐團成員被依詐欺、洗錢防制法等罪嫌 移送偵辦(圖/警方提供)這是全國首件，假冒虛擬貨幣儲值卡詐騙案件，警方搜索過程，還在車上，搜出大把鈔票，可能怕面交金額不對或拿到假鈔，還隨身自備點鈔機！最終九名投資詐團成員，包含金主和操盤首腦，被一網打盡，依詐欺、銀行法、洗錢防制法等罪嫌，移送偵辦。原文出處：全國首件！假冒虛擬貨幣儲值卡 詐騙金額逾6千萬 更多民視新聞報導太子集團32輛超跑3/2警專拍賣 競標「門票」50萬詐騙善心！宜蘭男子沿街借錢搭車 民眾察覺有異尾隨...驚覺受騙女聽信詐團439萬買黃金察覺有異 買金未交貨反賺60萬
沒時間去銀行換新鈔？百貨、超商ATM「24小時都能領」 名單一覽
【緯來新聞網】每到了農曆春節，就是換新鈔的時候。中央銀行宣布從今（9日）開始，一直到13日為止，全台
比特幣下殺回檔！法人：關注200週移動均線
[NOWnews今日新聞]加密貨幣最近籠罩在強烈的震盪陰影之下，尤其比特幣近期流血下殺大回檔，法人表示，市場波動加劇且地緣政治緊張持續的背景下，加密資產也受到廣泛避險情緒影響，整體市值縮減至約2.4兆...
金蛇年今日封關！逾54萬散戶不敢抱股過年 分析師喊「免驚」只怕一變數
今（11）日正是農曆金蛇年最後封關日！接下來要迎接長達11天休市，雖然最近20年中有14勝6敗的年後上漲七成勝率，但去年農曆春節期間中國大陸AI新創Deepseek橫空出世後血洗全球股市的「殷鑑不遠」，許多投資人「不敢抱股過年」。據台灣證交所今（11）日公布最新資料顯示，截至昨日有交易人數只剩107.7萬人，若跟今年1月30日最高峰時的162.5萬人相比，已有超過54.8萬人選擇先離場。兆豐投顧副總黃國偉說，主要長假前基於避險而觀望，「寧願少賺而不想賠」的投資心態，但他以四大點分別論述，為何建議今年投資人可適度抱股過年。
鄭麗君拒川普討台半導體40%產能？ 曾獻瑩嗆：現在進行式
行政院副院長鄭麗君日前透露，美國總統川普過去有意將台灣半導體產能40%轉移到美國，談判過程中她向美方明確表示「不可能」。對此，台積電前工程師、國民黨台北市議員曾獻瑩反駁，40%先進半導體產能移美「絕對可能」且是現在進行式，批評鄭麗君身為談判當事人不可能不知道實情。
AI伺服器出貨量 快速攀升
全球AI伺服器於2025及2026年進入出貨量快速攀升的階段，據DIGITIMES研調統計指出，2025年全球AI伺服器出貨預期為184.4萬台，年增31.3％，2026年全球AI伺服器出貨將達253.4萬台，年增37.4％，主要受惠於大型雲端業者積極布建AI運算基礎設施，以建立長期的競爭壁壘，資本支出規模持續上修。
年終狂發50個月！科技業這家「測試廠」奪冠 這家航空也豪發14個月年終
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導2026年初，各產業年終獎金陸續揭曉，台灣職場呈現出「幾家歡樂幾家愁」的強烈對比。受惠於AI浪潮持續發酵，半導體與科...
博來科技 代重要子公司 Lexcom B.V.公告股東會重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告(7562)博來科技-代重要子公司 Lexcom B.V.公告股東會重要決議事項1.股東會日期:115/02/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：博來科技 115年1月營收6913萬、年增25.38%《CES 2026》擷發科亮相AIVO平台，組建國際策略聯盟 資料來源-MoneyDJ理財網
台灣1銀行祭新規！「2情況」恐凍結銷帳戶 小心存款歸零領不出
注意，銀行新制上路！合庫銀行公告，自2月2日起新增11條規則，包括帳戶餘額低於1000元、薪轉戶沒有發薪紀錄等，都可能會遭到強制銷戶或限制轉帳功能，小心有錢領不出來！
鼎炫-KY 公告本公司董事會通過集團組織架構調整
公開資訊觀測站重大訊息公告(8499)鼎炫-KY-公告本公司董事會通過集團組織架構調整1.事實發生日:115/02/122.公司名稱:鼎炫投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:原規劃由淮安聚赫100%持有竹南聚赫，使竹南聚赫成為昆山隆揚之孫公司，並同時為淮安聚赫之子公司。惟經評估稅務及相關實務因素後，擬不予執行 該調整，維持現行架構。6.因應措施:公告調整組織架構。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):待確認後將依法令規定另行公告。延伸閱讀：鼎炫-KY 代⼦公司隆揚電⼦(昆⼭)股份有限公司公告增資聚赫新材(股)公司鼎炫-KY 公告本公司董事會通過各項議案 資料來源-MoneyDJ理財網
封關日抱高股息ETF過年！外資砸20億瘋搶「這4檔」8.8萬張 00878年後除息年化配息率飆7%
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股金蛇年昨（11）日封關，加權指數開高走高，終場收33605.71點改寫收盤新高，大漲532.74點，漲幅1.61%，成交量為6757.96...
第4家金控締新猷！元大金每股獲利0.48元 翻2.5倍
受惠股市迭創歷史新高，國內證券龍頭金控元大金控（2885）今（11）日公布1月自結稅後淨利64.43億元，EPS為0.48元，改寫同期史上最高紀錄，更是去年元月26.06億元的將近2.5倍之多，去年春節在元月，因此工作天數較也亦是原因之一。繼玉山金（2884）、國票金（2889）、永豐金（2890）之後，第四家元月改寫同期新高的金控。
持1064張「這股」帳上-31萬！網一算驚「有賺」：早回本了
財經中心／周希雯報導許多台灣人熱衷投資ETF，每個月定期定額又無需盯盤，其中「00940（元大台灣價值高息）」2024年成立時，因規模高達1752億元，許多投資人直接ALL IN拚翻身，不過去年因大盤漲後依舊表現平平，一度令不少人喊後悔。台股昨（11日）封關創新高、達33605點，有網友哀號，持有破千張00940仍虧損31萬9981元，不過畫面曝光後，有網友仔細一算發現，「至少也是有賺！」
郭台銘好大1包！鴻海尾牙加碼大獎1千萬10名
[NOWnews今日新聞]鴻海今（12）日舉辦「2026全鴻海運動會」，其中，整個活動最讓員工激動興奮的最大重頭戲，是抽獎環節，尤其鴻海創辦人郭台銘加碼出資3億元現金，高達1000萬元現金獎共10名，...
台股封關價量背離？罕見行情年後能開紅盤嗎 阮慕驊點名一指標族群
台股蛇年封關前這一周表現可謂「猛打賞」，接連3天漲勢驚人，11日是農曆新年前台股最後交易日，終場收在33605點，創下史上新高；近日，不少投資人最熱門的話題就是要不要抱股過年。如今，台股展開史上第二長的11天休市，財經專家阮慕驊在臉書以「台股年假後必須補量」為題分析，長假前量縮可以接受，但開紅盤後就不能再一直「價量背離」。 阮慕驊今（12）日在貼文中盤點......
題材飆股下車了？外資重刀猛敲「記憶體2指標廠」10.8萬張 燿華、台玻、聯合再生全遭出貨
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（02/09~02/11）終場加權指數上漲1,822.79點，漲幅5.74%，收在33,605.71點，再度改寫歷史新高。根據證交所盤後籌碼...
鴻海運動嘉年華大撒錢! 郭董特別獎抽10人豪砸每人1千萬
鴻海今天運動嘉年華今天在大巨蛋登場，輝達創辦人黃仁勳再度以影片作為神秘嘉賓現身，鴻海創辦人郭台銘雖然沒有現身，但祭出最神祕驚人「創辦人特別獎」，豪砸億元，抽10個「1,000萬」超級大獎，嗨翻全場，加碼獎金直接超越今年科技大廠尾牙的水準規模。