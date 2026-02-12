馬年台股上看39K？5大名師給答案

▲凱基投顧將台股馬年樂觀情境喊上39K。（圖／記者林奇攝）

[NOWnews今日新聞] 馬年台股怎麼走？五位投顧名師把答案拆成「三種劇本」，最常見的基準情境落在34000到37000點區間；若AI資金行情延續、企業獲利再上修，樂觀劇本甚至看到39000；但若高檔評價遭到修正、變數放大，保守情境也不排除回測26000到30000點。

凱基投顧董事長朱晏民目前給出最樂觀的39000點目標；富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠則以37000點作為主要目標區間，陳奕光並補充，低點情境可能落在29500點附近、極端樂觀則可上看38000；台新投顧副總經理黃文清預估約36000點；中信投顧總經理陳豐丰則以區間方式估算，全年高低點可能落在26400到35000點之間。

台股創高，為什麼還敢看高？朱晏民的核心論點是企業獲利動能，他近期把台股整體獲利年增的估計由原先約2成上修到3成以上，並以多頭格局下的合理本益比推算，認為指數上緣有機會再被打開；同時，他也提到若以權值股目標價回推，指數挑戰39000點並非沒有條件。

不過，風險也需要留意，包括第一，指數在高位，任何「財報沒跟上、資本支出成效不如預期」都可能引發失望賣壓，並從上游一路傳導到中下游；第二，籌碼面要盯高檔震盪與融資變化，漲多後的回撤會更劇烈；第三，短線變數仍在，包含2月中旬台美關稅議題是否順利落定，以及國際利率政策走向。

法人普遍認為中長線仍有AI與資金行情撐腰，但高檔不宜躁進；相對可行的做法，是把焦點放回基本面明確、具產業競爭力的績優股，採分批布局、逢回承接，以降低抱太滿遇到震盪的風險。

