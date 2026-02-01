馬年台股走雙峰 Q1、Q4有高點

迎接2026丙午馬年，今年五行中的火特別旺，屬於「五行獨旺」的結構，金融市場仍是特別熱鬧，但五行失序會讓市場有點亂，高檔震盪之際，透過奇門遁甲為投資人趨吉避凶，只要多設道防線，仍有投資賺錢機會。

台股投資求財馬年卦象為「艮為山」，從卦象來形容台股，將呈現「雙峰駱駝」走勢，山峰延綿，群山疊嶂，一個接著一個，雖然有點亂，但財源興旺、AI沒有看到泡沫跡象。

五行中的火將會旺到今年農曆五月，「雙峰駱駝」的台股走勢，即高點出現在第1季、第4季，年中後會出現低點修正，會延續到第3季，台股「七上八下」反而是靈活換手、逢低承接的機會。

從卦象來看，今年震盪難免，但經濟不悲觀，急跌機率不大，大盤區間介於2萬8千點到3萬2800點，簡言之，丙午年「艮為山」卦象，需要更多的智慧與敏銳，尤其到了見好就收的時候即考驗人性，必須將貪婪心收斂，理性調節獲利等待下一個機會。

2026年天象特殊，類似的天象曾出現在1989年，當年歷史大事包括柏林圍牆倒塌、天安門事件等，但今年是一個新的開始，要用嶄新的心態迎接，有信仰可以好好把握、能如願以償；投資求財今年仍趨向個股操作，尤其「艮為山」卦象訊息是個股表現。

迎春納福，2026年財庫在「正東方」，文昌位在「東北方」，偏財位在房子「正中央」，建議在「正東方」準備一個聚寶盆，盆中放1元至50元等各式面額的硬幣100枚，再加上一枚廟裡求來的「錢母」或銀行發放的「金幣」，或者是有加持過的幸運石等都可以，總計101枚硬幣可聚財。

今年比較特別的是財位在「正東方」，但卦象也很弔詭，因為同時有破財危機，因此，建議搭配水晶或點一盞長明燈、鹽燈，聚寶盆可以紅色墊子化煞，或放一個紅色抱枕等裝飾品以穩住財氣，避免「有進無存」的風險。

農曆年節期間，習俗上會擺設花卉來增添喜氣，紫色蝴蝶蘭是最佳選擇，其次是香水百合，過年可以擺放在玄關或客廳靠中央的位置。

隨農曆年節將至，各大銀行有發放發財水的活動，建議先放置在玄關、客廳財位約七至八天，再視空間條件調整位置，像正東方、東南方、西南方或客廳正中央都可以放發財水，大肚縮口的金魚缸等也能將發財水放置其中擺設，發財水也可在除夕當天噴灑在家中各角落，甚至可以拿來煮咖啡、年夜飯等。

過年期間想要補財氣，今年可以穿紅色、紫色為主的衣服，搭配金色、黃色或駝色的配飾等，都能增添馬年好運。