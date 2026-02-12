馬年吃鍋！火鍋/麻辣鍋/火鍋吃到飽/超值餐券限搶優惠｜和牛涮消費金額滿千送千、 青花驕、鼎王外帶年菜指定肉品6折起、海底撈滿額送刮刮卡！聚、涮乃葉、王品集團...最新優惠懶人包

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

（圖片來源：無老鍋、和牛涮、石二鍋）

終於又到了最適合「吃火鍋」的季節！無論是年節聚餐、尾牙請客、情侶約會、一個人的暖心宵夜，「鍋物」永遠是台灣人心中的首選關鍵字，從麻辣鍋、涮涮鍋、吃到飽到小火鍋...各種火鍋總讓人百吃不膩！這篇懶人包「揪愛Mei」整理了11家人氣鍋物的實用資訊，除了最新優惠、營業時間、訂位方式，更貼心找到了即買即用的超值餐券！包括鼎王、聚、海底撈、涮乃葉、無老鍋...全都有便宜可撿。若搭配平台不定時推出的優惠活動，還能折上折超划算！讓你暖心暖胃，荷包也暖暖的！

火鍋吃到飽推薦：小福利、和牛涮、涮乃葉

想一次滿足味蕾與胃容量，「吃到飽火鍋」永遠是最划算又幸福的選擇。從主打日式職人風的涮乃葉、嚴選A5和牛的和牛涮，到麻辣控最愛的小福利，各有死忠擁護者。

🥢 小福利火鍋吃到飽

營業時間： 11:30～21:30（平假日營業時間不同，詳請電洽各分店）

訂位方式：可透過線上訂位，或電洽各分店預約。

（圖片來源：小福利）

🐮 和牛涮 日式鍋物放題

（圖片來源：和牛涮）

（圖片來源：和牛涮）

🥬 涮乃葉 Syabu-Yo

（圖片來源：涮乃葉）

（圖片來源：涮乃葉）

麻辣鍋推薦：鼎王、海底撈、青花驕

天氣一冷，又香又麻的「麻辣鍋」總能瞬間喚醒味蕾，讓人口水直流！從川味正宗的鼎王、主打花椒麻香的青花驕，再到以貼心服務、川劇變臉等表演聞名的海底撈，三大品牌各有特色，這次你想吃哪一鍋？

🌶 鼎王麻辣鍋

（圖片來源：鼎王）

😈 海底撈

最新優惠： 即日起至 2/22，快來門店抽大型好運籤完成任務獲好禮，來店單筆消費滿1,688元，獲得刮刮卡 1 張 (每桌限領一份)。2/15前來店消費就送超可愛限量「小馬掛件」；2/18-2/21，單次消費滿$6,666 (含) 以上，再贈「開運發財樹」。（詳見官方告示）

營業時間： 11:00～04:00（各分店營業時間不同，詳請電洽門市）

訂位方式： 可透過線上訂位，或電洽各分店預約。

海底撈超值餐券：電子抵用券現買現用、免費取消，領券再享95折👉點我購買

（圖片來源：海底撈）

🔥 青花驕

（圖片來源：青花驕）

涮涮鍋推薦：聚 日式鍋物、無老鍋

最老少咸宜的鍋物，非「涮涮鍋」莫屬。清爽湯頭搭配原味食材，讓人吃得滿足又無負擔感。無論是融合創意湯底的聚、以膠原養顏鍋圈粉無數的無老鍋，想在微涼天氣裡舒服吃鍋，從這兩家開始都不會踩雷！

🍲 聚 日式鍋物

（圖片來源：聚 日式火鍋）

😍 無老鍋

最新優惠： 春酒滿額送！即日起至2026/2/26，消費單筆滿NT$6600，送嚴選雪花牛、梅花豬肉、無老菊花飲各1(總價值1016元起)。（詳見官方告示）

營業時間： 10:30～04:00（各分店營業時間不同，詳請電洽門市）

訂位方式：可透過線上訂位，或電洽各分店預約。

（圖片來源：無老鍋）

個人小火鍋推薦：石二鍋、狂一鍋、黑毛屋

一個人也能自在開鍋，「小火鍋」是隨時隨地、想吃就吃的人氣選擇。份量剛好、湯頭多變，就連減脂瘦身的人，也能輕鬆享受無負擔的美味。從高CP值爆表的石二鍋、靠創意湯底打天下的狂一鍋，到主打高檔職人系鍋物代表的黑毛屋，各有特色的小火鍋，無論獨享或聚餐，都能吃自己想吃的。

🥘 石二鍋

（圖片來源：石二鍋）

😋 狂一鍋

（圖片來源：狂一鍋）

🥩 黑毛屋本家

最新優惠： 冬日限定的生薑味噌鍋 「金澤幻の鍋」限時推出中！即日起至 2/28點選四人套餐即享好禮二選一，伊比利豬＋豬五花或豬五花＋特選日本和牛、牡蠣 8 顆。（詳見官方告示）

營業時間： 11:00～22:00（平假日、各分店營業時間不同，詳請電洽門市）

訂位方式： 可透過線上訂位，或電洽各分店預約。

超值餐券：乾杯集團即享券NT$1,000起，可多次抵用、可併用Klook優惠👉點我購買

（圖片來源：黑毛屋）

【同場加映】超划算、CP值爆高的火鍋餐券 便宜入手趁現在

