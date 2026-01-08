馬年吃鍋！火鍋/麻辣鍋/火鍋吃到飽/超值餐券限搶優惠｜鼎王外帶年菜指定肉品6折起、無老鍋春酒宴席滿額送特色菜品！海底撈、涮乃葉、王品集團...最新優惠懶人包
熱門火鍋名店/火鍋吃到飽全攻略：聚、小福利、和牛涮、黑毛屋... 營業時間、訂位方式一次看
終於又到了最適合「吃火鍋」的季節！無論是年底聚餐、尾牙請客、情侶約會、一個人的暖心宵夜，「鍋物」永遠是台灣人心中的首選關鍵字，從麻辣鍋、涮涮鍋、吃到飽到小火鍋...各種火鍋總讓人百吃不膩！這篇懶人包整理了11家人氣鍋物的實用資訊，除了最新優惠、營業時間、訂位方式，更貼心找到了即買即用的超值餐券！包括鼎王、聚、海底撈、涮乃葉、無老鍋...全都有便宜可撿。若搭配平台不定時推出的優惠活動，還能折上折超划算！讓你暖心暖胃，荷包也暖暖的！
火鍋吃到飽推薦：小福利、和牛涮、涮乃葉
想一次滿足味蕾與胃容量，「吃到飽火鍋」永遠是最划算又幸福的選擇。從主打日式職人風的涮乃葉、嚴選A5和牛的和牛涮，到麻辣控最愛的小福利，各有死忠擁護者。
🥢 小福利火鍋吃到飽
營業時間：11:30～21:30（平假日營業時間不同，詳請電洽各分店）
訂位方式：可透過線上訂位，或電洽各分店預約。
🐮 和牛涮 日式鍋物放題
最新優惠：即日起至2026/1/31活動期間至王品五大品牌消費：聚、青花驕、和牛涮、向辣、尬鍋，不限消費金額，即可至瘋美食APP 領$800 年終吃鍋金。（詳見官方告示）
營業時間：11:30～02:00（平假日營業時間不同，詳請電洽各分店）
訂位方式：可透過線上訂位，或電洽各分店預約。
超值餐券：聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、向辣｜王品火鍋1000元聯合即享券👉點我購買
🥬 涮乃葉 Syabu-Yo
最新優惠：季節限定！點購限定套餐，免費升級麻油燒酒雞風味湯
營業時間：11:00～22:00（平假日營業時間不同，詳請電洽各分店）
訂位方式：可透過線上訂位，或電洽各分店預約。
超值餐券：雲雀集團TWD100~3000好禮即享券(涮乃葉、古拉爵)👉點我購買
麻辣鍋推薦：鼎王、海底撈、青花驕
天氣一冷，又香又麻的「麻辣鍋」總能瞬間喚醒味蕾，讓人口水直流！從川味正宗的鼎王、主打花椒麻香的青花驕，再到以貼心服務、川劇變臉等表演聞名的海底撈，三大品牌各有特色，這次你想吃哪一鍋？
🌶 鼎王麻辣鍋
😈 海底撈
最新優惠：即日起至2026年1月11日，登入海底撈會員可查看 2025 年度帳單，並有機會獲得驚喜禮物。（詳見官方告示）
營業時間：11:00～04:00（各分店營業時間不同，詳請電洽門市）
訂位方式：可透過線上訂位，或電洽各分店預約。
🔥 青花驕
最新優惠：即日起至2026/1/15，憑畫面外帶指定套餐，直接幫你加菜，雙人繽紛宴贈特選豬梅花半份（$158）；四人歡聚宴贈特選豬梅花乙份（$278）。👉詳見官方告示
營業時間：11:30～01:00（部分分店營業時間不同，詳請電洽門市）
訂位方式：可透過線上訂位，或電洽各分店預約。
超值餐券：聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、向辣｜1000元王品火鍋聯合即享券👉點我購買
涮涮鍋推薦：聚 日式鍋物、無老鍋
最老少咸宜的鍋物，非「涮涮鍋」莫屬。清爽湯頭搭配原味食材，讓人吃得滿足又無負擔感。無論是融合創意湯底的聚、以膠原養顏鍋圈粉無數的無老鍋，想在微涼天氣裡舒服吃鍋，從這兩家開始都不會踩雷！
🍲 聚 日式鍋物
最新優惠：即日起至2026/1/31活動期間至王品五大品牌消費：聚、青花驕、和牛涮、向辣、尬鍋，不限消費金額，即可至瘋美食APP 領$800 年終吃鍋金。（詳見官方告示）
營業時間： 11:00～23:00（平假日、各分店營業時間不同，詳請電洽門市）
訂位方式： 可透過線上訂位，或電洽各分店預約。
超值餐券： 聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、向辣｜王品火鍋1000元聯合即享券👉點我購買
😍 無老鍋
最新優惠：春酒滿額送！即日起至2026/2/26，消費單筆滿NT$6600，送嚴選雪花牛、梅花豬肉、無老菊花飲各1(總價值1016元起)。（詳見官方告示）
營業時間：10:30～04:00（各分店營業時間不同，詳請電洽門市）
訂位方式：可透過線上訂位，或電洽各分店預約。
個人小火鍋推薦：石二鍋、狂一鍋、黑毛屋
一個人也能自在開鍋，「小火鍋」是隨時隨地、想吃就吃的人氣選擇。份量剛好、湯頭多變，就連減脂瘦身的人，也能輕鬆享受無負擔的美味。從高CP值爆表的石二鍋、靠創意湯底打天下的狂一鍋，到主打高檔職人系鍋物代表的黑毛屋，各有特色的小火鍋，無論獨享或聚餐，都能吃自己想吃的。
🥘 石二鍋
最新優惠：超人氣湯底回歸！金湯酸菜鍋 (+$49)、剝皮辣椒鍋 (+$39)👉詳見官方LINE
營業時間： 11:00～22:30（平假日、各分店營業時間不同，詳請電洽門市）
訂位方式： 目前無開放線上訂位，但可透過官方LINE使用「線上取號」功能，進行候位登記。
超值餐券：王品集團1000元、2000元即享券，可多次抵用👉點我購買
😋 狂一鍋
營業時間： 11:30～00:00（平假日、各分店營業時間不同，詳請電洽門市）
訂位方式： 目前無開放線上訂位，但可電洽各分店預約，或現場掃碼候位。
超值餐券：
原價NT$743起，限時特價NT$620起👉點我購買
🥩 黑毛屋本家
最新優惠：冬日限定的生薑味噌鍋 「金澤幻の鍋」限時推出中。
營業時間：11:00～22:00（平假日、各分店營業時間不同，詳請電洽門市）
訂位方式：可透過線上訂位，或電洽各分店預約。
超值餐券：乾杯集團即享券NT$1,000起，可多次抵用、可併用Klook優惠👉點我購買
【同場加映】超划算、CP值爆高的火鍋餐券 便宜入手趁現在
深紅汕頭鍋物｜全台多分店任選｜
原價NT$2,639↘NT$2,399起👉點我購買
小蒙牛頂級麻辣養生鍋｜全台皆適用｜NT$969吃到飽👉點我購買
即買即用｜千葉連鎖餐飲集團｜現金抵用券｜現金抵用券500元、1000元｜一次型👉點我購買
牛琅溫體牛火鍋 - 竹北店｜雙人套餐
原價NT$3,710↘NT$3,500👉點我購買
【訂位免排隊 • 米其林必比登推薦】台南｜阿裕牛肉涮涮鍋．崑崙店｜火鍋｜NT$2,900起👉點我購買
宜蘭礁溪 風華渡假酒店 - 老丸家極致鍋物｜單人套餐+大眾風呂泡湯｜
原價NT$1,318↘NT$799👉點我購買
延伸閱讀》島語、饗 A JOY、旭集 全台熱門Buffet訂位攻略＋餐券優惠總整理｜吃到飽最高享52折｜每月最新折扣
延伸閱讀》秋蟹吃到飽懶人包｜饗食天堂、島語、敘日Buffet餐券最低78折優惠！全台必吃螃蟹餐廳 龜吼、梧棲、將軍漁港品蟹攻略
延伸閱讀》2025素食餐廳吃到飽推薦｜果然匯、漢來蔬食、養心茶樓餐券優惠總整理 米其林認證的好吃！肉食控也嘴角失守啦
延伸閱讀》年末、新春家庭聚餐首選！全台19家人氣飯店、中餐廳餐券優惠｜烤鴨、牛肉麵、酸菜魚、港式點心 折扣74折起 尾牙公司聚餐吃起來
延伸閱讀》2025最新｜台北牛排餐券優惠總整理｜君品、君悅等約會慶生餐廳首選 最低699元吃到飽
延伸閱讀》2025燒肉餐券優惠整理｜12家必吃人氣名店：屋馬、原燒、和牛吃到飽 燒烤餐廳最低700元有找
延伸閱讀》年末吃好料！日料控必收藏｜日本壽喜燒、人氣燒肉、居酒屋餐券85折起！牛舌の檸檬、東山炭燒牛舌進駐信義區 必訪日本料理餐廳推薦
