馬年吉祥寓意入文創 嘉義城隍廟信仰帶進生活美學

迎馬年，嘉義城隍廟發表新年文創作品，讓新年祝福融入生活美學。（圖：龐清廉攝）

迎接農曆馬年到來，嘉義市主要信仰中心之一「嘉義城隍廟」今（20）日以「馬年吉祥．超越巔峰」為主題，發表結合信仰意涵與創意設計的宗教文創作品，透過文化轉譯的方式，為傳統信仰注入新的表現形式，也讓新春祝福更貼近民眾生活。

城隍廟董事長楊嘉南期待文創作品能能與信眾結緣，延續城隍信仰「分享福氣」核心精神。（圖：龐清廉攝）

嘉義城隍廟今年推出的吉祥好物是以「好馬吉」為創作概念，結合「馬年吉祥」、「麻吉」諧音與「馬到成功」意象，將祝福寓意融入錢母吊飾設計，作為信眾隨身攜帶、寄託心願的文化載體。

廟方同時推出限量100個以台灣檜木打造的開運台檜「好馬吉」錢母放大版。另外，還有五路財神公仔，造型以圓潤親切的比例結合紅金配色，展現祥瑞與高貴氣質。

發表活動熱場表演，傳遞馬年奔馳不息的生命力。（圖：龐清廉攝）

新品發表活動特別安排「火悟空特技劇坊」演出《馬躍嘉慶．技翻巔峰》，提前向信眾傳遞馬年奔馳不息的生命力。嘉義城隍廟董事長楊嘉南表示，馬在民俗信仰中象徵行動力、毅力與突破精神，呼應人們對新一年轉運向前的期待。廟方希望這虑文創商品能作為與信眾的結緣品，延續城隍信仰中「分享福氣」的核心精神。（龐清廉報導）