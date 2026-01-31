馬年吉祥春聯大方送 中原九芎獅子會迎春揮毫熱鬧滾滾

▲書法名家當場揮毫免費送民眾開心過年。

【記者 林明益／宜蘭 報導】「一年好運隨春到、四季財源順意來」，春節到了，宜蘭中原獅子會與九芎獅子會聯合舉辦的「迎春揮毫」送春聯活動，1月31日上午熱鬧展開，三位書法名家當場揮毫免費放送，吸引很多路人排隊索取，場面溫馨。

宜蘭中原獅子會為使民眾享受過年的氣氛，開心過新年，以連續多年在宜蘭與羅東兩地舉辦「迎春揮毫」送春聯活動，今年依例在宜蘭市民代表林雨蒼及市公所的協助安排，在宜蘭市光復口南館市場旁舉辦，吸引不少到市場買菜或購物民眾前來，並要求自己喜歡的字句，由現場大師當場揮筆滿足索取需求。

▲中原獅子會等在馬路旁熱鬧舉行送春聯活動。

獅子會「迎春揮毫」活動由中原獅子會現任長黃家緯、秘書游嘉柔及楊碧村、江寶美、陳纘宗、林明益、陳永、歐得雄等前會長帶領獅友多人到場，今年合辦的九芎獅子會則由會長曹琦夫婦及前會長羅漢輿、郭麗真、游定富等獅友到場協助，另今年邀請的揮毫老師有宜蘭縣書法學會前理事長李耀麟、前理事長張猷輝及多次應邀前來揮毫的吳鴻逸老師，皆是宜蘭縣書法界名人。由於菜市場是人潮最多的地方，活動於上午8時30分到上午11時，前來索取民眾排隊等候欲罷不能。

▲頭城鎮代會主席楊碧村(右)與宜蘭市代表林雨蒼(中)送燙金春聯給路人討喜。

新的一年是丙午馬年，因此揮毫主題大都以馬有關，如「馬年吉祥」「馬上有錢」「馬上好運」「馬上發財」等最有人喜歡，當然傳統的「大家恭喜」「恭喜發財」或「招財進寶」「平安如意」及「福」「春」「滿」等字句也受到喜愛。

▲小朋友拿到春聯與市民代表林雨蒼開心留影。

此外，為了不讓民眾久候，現場另準備500份全幅燙金春聯供索取，現任頭城鎮民代表會主席楊碧村與宜蘭市民代表林雨蒼二人，特別站在路口貼心分發春聯及討喜的小朋友墊板給過路人，現場配合迎春音樂，場面相當溫馨。(照片記者林明益攝)