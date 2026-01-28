馬年吉祥物選誰？哭哭馬醜萌竄紅

農曆新年將近，一款原本象徵喜氣的生肖玩偶，卻因為一個工人的失誤，縫出了嘴角下垂、神情憂鬱的「哭哭馬」，在社群平台迅速竄紅，成為反映年輕上班族工作壓力的情緒出口。

迎接馬年，各種小馬玩偶紛紛出爐，在激烈競爭下殺出重圍的，卻是它。但在爆紅前，它還曾經差點被退貨。

浙江義烏市場商家老闆娘 張火清：「客戶的客戶說要把這個貨還給我，嘴巴縫反了，我當時啥也沒說，也沒想，我說那你還給我嘛，後來他又說不還了。」

原本笑臉迎人的小馬，因為工人把嘴型縫反了，變成表情委屈的「哭哭馬」，沒想到「瑕疵品」卻意外戳中年輕上班族的心，紛紛自嘲，哭哭馬就是上班狀態的自己。

浙江義烏市場商家老闆娘 張火清：「適合當代上班的牛馬精神，很多客戶都喜歡，後來就賣得很好。」

有評論指出，「哭哭馬」呼應了近年興起的「醜萌」（Ugly-cute）經濟，就像「Labubu」、「哭娃 Crybaby」一樣，雖然醜，卻有人愛，不過最重要的，還是它完美詮釋了中國996長工時下，上班族只能做牛做馬的心境。

商家：「就是年輕人的情緒價值啊，去上班的時候，坐在那裡，就是那個狀態。」

業者表示，訂單已經排到年後，「哭哭馬」映照出社畜對高壓工作的倦怠，在歡樂喜慶的年節氛圍中，成為上班族最真實的情緒寫照。

