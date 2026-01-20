馬年吉祥！名家現場揮毫送春聯 2/3~2/4大溪區公所登場

桃園市大溪區公所將於2月3、4日上午9時至12時舉辦「115年桃園市大溪區公所舉辦歡度春節書贈春聯」活動，邀請賴玉真、黃秀美、簡平等3位大溪在地書法家現場揮毫，於區公所1樓服務台前，一筆一畫寫下滿滿祝福，陪伴市民朋友一起歡度新春佳節。

大溪在地書法家現場揮毫，於區公所1樓服務台前，一筆一畫寫下滿滿祝福。圖：區公所提供

區公所表示，今年春節揮毫，邀請3位書法家各有不同特色，包含傳統賀歲吉祥祝詞，亦有以金色顏料鑲嵌的字畫，象徵金喜連連、財運亨通，以及搭配五彩花卉的書畫作品，寓意花開富貴、吉祥圓滿，讓現場朋友自由選取喜愛的春聯、字畫，帶來滿滿的新春祝福，熱鬧非凡。

區公所希望藉由辦理現場揮毫手寫春聯活動，邀請民眾一同感受傳統書法藝術之美，並傳逹春節辭歲之感恩、惜福與珍惜親友相聚之歡快時光，並使大溪區市民沉浸在手寫書法的藝文世界以及年節賀歲喜慶氛圍裡。

