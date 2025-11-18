馬年嘉縣消防猛男桌曆發表 警消聯手展專業秀健美

（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）嘉義縣消防局猛男桌曆今天發表，以「嘉義縣特種搜救隊」為主題，集結消防人員、義消、醫師與護理師，更首度攜手縣警察局保安隊特勤人員等18人拍攝，展現警消專業形象。

嘉縣消防局猛男桌曆拍攝人員，今天下午集結在嘉義縣消防局走秀，4名消防猛男裸上身展現強健肌肉，宣傳2026年消防桌曆；並安排警察局特勤人員及消防局車禍救援小組，以真實情境結合現場互動，帶來震撼又逼真體驗，引起現場觀眾驚呼連連。

廣告 廣告

縣長翁章梁、消防局長蔡建安與警察局長李權哲一同出席今天活動，為警消人員加油打氣。

蔡建安接受媒體聯訪說，消防局自民國111年推出「虎力勇」消防桌曆以來，已連續4年精心打造特色桌曆，看得到消防人員的專業與積極，以及要求體能訓練的強健體魄，保持救災救援體力，歡迎到消防局官方臉書（Facebook）留言，就有機會抽桌曆。

李權哲指出，桌曆拍攝展現消防救災救援工作辛勞，以及霹靂戰警肩負治安、反恐責任，鄉親可一睹警消24小時守護縣民生命財產安全的工作與榮耀。

桌曆猛男主角之一的消防局鹿草分隊隊員官昱辰表示，維持身材祕訣，是持續攝取高蛋白食物，舉凡豆類、奶製品或乳清蛋白等，並勤於鍛練，才能維持好的體態與體能。

翁章梁強調，警消展現工作專業及健美體態，拍出吸睛的桌曆，放在桌上就好像土地公一樣陪伴在身邊，透過不同形象轉換，確實能讓很多人產生深刻印象、親近大眾，深植警消訓練有素、保護大家的決心。（編輯：陳仁華）1141118