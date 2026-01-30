馬年國運籤出爐！關帝廟預言上半年經濟狂飆 「赤馬紅羊劫」示警

農曆新年即將到來，高雄五甲關帝廟依循傳統，搶先開出全國最早的國運籤。這座廟宇為全台唯一由神明降臨，透過筆生寫成籤詩的宮廟。關聖帝君賜下的籤詩內容為：「丙馬奔馳景色新，午看造福照財神，年華處處芬甘露，樂業工商四海行」。

廟方解讀此為「中上籤」，整體而言上半年運勢有利，下半年趨於平穩。籤詩中「丙馬奔馳景色新」象徵國運強勁且充滿變動，如同駿馬奔馳般迎來新局面。經濟表現亮眼，不僅揚名國際更能利益世人。台灣對外貿易頻繁，國際往來密切，經濟走向世界舞台，國際能見度顯著提升。

值得注意的是，2026年正逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，預示著高度動盪與不安。廟方特別提醒，農曆3月至5月期間需留意天災風險，農曆6月則可能面臨國際局勢變化帶來的政局衝擊。國人與政府應謹慎應對，在變動中求取穩定。

針對政府施政方向，籤詩「午看造福照財神」強調造福於民的重要性。廟方指出，政府在追求經濟數據增長的同時，更應注重積累福報，將重點放在改善民生問題上。排解貧富差距、控制物價上漲等議題亟待解決。

「年華處處芬甘露」則點出社會修復期的關鍵在於資源分配與照顧弱勢。政府政策若能精準照顧基層民眾、青年族群與弱勢團體，將有助於民心回穩，進而實現國運長治久安。

展望年底即將到來的2026年縣市首長大選，籤詩提醒各界秉持「和氣生財」、「同心知義理」的原則。當前台灣政治環境存在政黨對立、社會紛争等問題，保持內部和諧、守住社會正道，對於面對快速變化的國際情勢至關重要。

回顧去年初，五甲關帝廟抽出的是「中平」籤，罕見提及詐騙問題，並示警2025年國運多變動。當時神明警告為人在世不可作惡，否則因果成熟必遭反噬。該預言提醒民眾存正理、走正道、行善為先，不要爭權奪利，國家政局才能穩定。

