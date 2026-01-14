馬年團圓味炸場！年度「年菜之王」揭曉 佛跳牆霸榜成台灣人飯桌必備

記者李鴻典／台北報導

農曆春節腳步漸近，年菜預購買氣升！Yahoo購物表示，年菜熱搜量增3倍，平台上80年迪化街名店「老協珍」持續蟬聯年菜組合熱銷冠軍，佛跳牆更一口氣包辦前五大單品中的三席，穩坐年度團圓飯桌「年菜之王」。

Yahoo購物年度熱銷年菜，由老協珍、紅豆食府和呷七碗拿下年菜組合Top3，單品菜則由佛跳牆穩坐團圓飯桌年菜之王。（圖／品牌業者提供）

Yahoo購物觀察發現，今年年菜仍由老字號領跑，消費者偏好口碑名店的年菜組合，節省備菜時間更兼具食材品質，以「六菜組合」銷售動能最強。Yahoo購物公布年度熱銷年菜，Top3年菜組合由老協珍以強大品牌號召力與穩定品質蟬聯奪冠，經典上海菜名店「紅豆食府」和主打「小家庭功夫年菜」的「呷七碗」則分別拿下熱銷亞軍、季軍！在Top5單品年菜榜方面，佛跳牆持續霸榜年節餐桌，包括「青葉臺菜」的總鋪ㄟ花膠佛跳牆、「老協珍」的鮑魚干貝佛跳牆、「呷七碗」的上乘佛跳牆全數躍進前三，成為今年團圓飯桌的「排面擔當」！而眷村味代表「果貿吳媽家」的經典牛三寶、南門市場老字號「逸湘齋」的蜜汁雙方，展現經典菜色的長青實力，擠身第四及第五名。

Yahoo購物推出「馬年神助攻，新春採買」活動，年菜、禮盒全面下殺5折起，1/18前單日消費滿3000送8%購物金，刷uniopen聯名卡單筆滿3000再送200現折券！參加「媽祖開運籤大放送」玩測驗、抽籤問新春運勢，登記就抽萬元金豆、6,666點OPENPOINT；1/18前不限金額下單還能登記抽HoHo家事清潔2000元折價券。選購快速到貨商品，隨包裹贈限量「Whoscall好運刮刮樂」，有機會刮中iPhone 17、Marshall藍牙喇叭等超值好禮。Yahoo拍賣1/18前下單滿199則可抽伊萊克斯抗敏空氣清淨機，每周二及周末加碼享7-ELEVEN超取免運費。

Yahoo購物「馬年神助攻，新春採買」開跑。（圖／品牌業者提供）

農曆春節倒數，年節儀式感商機提前引爆。富邦媒指出，隨著馬年腳步逼近，站上應景小物買氣驚人，近一個月春聯銷售較上月大幅攀升7倍，紅包袋亦強勢增長130%。

2026馬年迎春倒數！小宅迷你春聯、靜電貼熱搜，生肖工藝紅包袋＋創意字繪成新寵。（圖／品牌業者提供）

momo依據站上大數據剖析，2026 年春節市場呈現兩大新趨勢：一是「小宅美學」崛起，帶動迷你春聯、斗方成為都會族群首選；二是「質感工藝」回歸，結合生肖意象的燙金、水鑽紅包袋躍升熱搜黑馬。瞄準這波需求，momo即日起至 2/17 集結逾 55 家品牌、近 3,000 款應景商品祭出 88 折起優惠。

【台隆手創館】吉豆貓春聯-馬上奔富，優惠價280元。（圖／品牌業者提供）

全家便利商店搶攻年節圍爐商機，2026金馬年菜預購自去年11月熱烈展開，此次主打「星級名店年菜、澎湃圍爐套組、酒香風味佳餚、蔬食名店料理」四大特色，集結超過百道年菜料理、湯品、套組與甜點年菜，從米其林餐廳到人氣名店、從經典手路菜到創新風味，從萬元星級名店年菜套組到千元有找的高CP圍爐組合，完整涵蓋不同預算帶選擇，對應不同家庭結構與飲食偏好。

搶攻圍爐商機！全家百款星級年菜FamiPort一站購足。（圖／品牌業者提供）

全家此次網羅富錦樹台菜香檳、雙月食品社、請客樓、天香樓、老新台菜、欣葉生活廚房、YACHE 韓式蔬食、老協珍等知名品牌，即日起至2月22日推出指定商品任選3件以上92折優惠。

全家2026金馬年菜預購，集結超過百道年菜料理。（圖／品牌業者提供）

Coupang酷澎1月14日至20日推出「火箭速配」保健與營養補給專區，集結國內外知名品牌保健品、營養補給品與蛋白飲系列最低3折起，包含善存、DHC、營養師輕食、樂維根等，陪伴健身族與日常保養族群，從一年之始打造自信健康生活。針對輕度運動的上班族與樂齡族群，Coupang酷澎推薦葡萄王、老協珍、台塑生醫等關鍵補給品牌。

Coupang酷澎火箭速配1月14日至20日推出保健與營養補給專區。（圖／品牌業者提供）

2026年1月31日前，透過中國信託行動銀行APP完成登錄與綁定中國信託LINE官方帳號，於Coupang酷澎刷中信卡單筆滿2,500元送刷卡金150元；同時，1月份於Coupang酷澎累積消費滿4,500元，最高可拿刷卡金300元！中信LINE Pay Visa卡友再享5% LINE POINTS回饋，3月31日前回饋上限100點。以上活動名額與辦法以中國信託公告為主。

農曆新年進入倒數階段，年節贈禮還沒準備好？2026年淘寶年貨節正式開跑！即日起至2月11日23:59，全站商品享官方立減88折起，並同步疊加多家信用卡優惠，搶先開啟馬年開春第一波超值優惠，至2月1日前還有機會搶到折扣碼與支付立減券！為提升購物便利性，滿人民幣99元即可享免運，也能選擇7-ELEVEN貨到付款服務。

淘寶互動紅包與居家裝飾讓新春拜年更有記憶點。（圖／品牌業者提供）

年貨節期間更推出「淘寶三重抽」LINE官方好友活動，首抽人人有獎，新用戶還有機會抽中Apple Watch！淘寶同步祭出年節準備清單，精選春節佈置、團圓同樂遊戲、寓意禮盒與人氣科技實用好物，從送禮到居家過年一次備齊，照著買不怕踩雷。

淘寶年貨節億萬商品88折起。（圖／品牌業者提供）

樂天市場春節預購活動開跑，精選各式年菜佳餚與人氣禮盒。1月31日前，透過樂天市場APP購物，天天享10%點數回饋，搭配「賺點樂翻天」活動，週三「美食日」下單最高再享19%加碼回饋，還有專屬的優惠券、信用卡優惠，此外，單筆消費滿299元，選擇7-11取貨即可享有0元免運優惠。

樂天市場春節預購開跑，天天下單享10%回饋。（圖／品牌業者提供）

愛買量販因應農曆新年採購熱潮，即日起至2月24日同步推出一系列超值、多元的年節優惠活動。不僅針對愛買APP會員祭出專屬回饋，更加碼家電分期好康，讓消費者買越多省越多；同時也精選上架多款人氣卡通聯名禮盒。

愛買量販多種限量禮盒販售中。（圖／品牌業者提供）

愛買APP會員於第一波指定日期1/17、1/18、1/24、1/25，使用愛買APP會員條碼結帳單筆滿2,000元即可享９折電子現金折價券回饋，單筆回饋最高500元，每人限兩次。家電同步祭出單筆滿1萬5即可享12期分期零利率，其中聲寶70吋電視不用2萬元，按摩椅、機車也皆有分期相關活動供選擇，讓大家輕輕鬆鬆帶回家。

愛買過年檔期第一波限時4天APP會員滿額享9折回饋。（圖／品牌業者提供）

農曆新年將至，悠遊卡公司攜手雙北九大指定市場，祭出「市場辦年貨」迎新春活動，活動自2026年1月14日起至2月16日止，於指定市場使用悠遊付消費，免登錄即可享單筆滿200元最高可獲得10%回饋金，讓年貨採買更加便利、也能賺更多回饋金。

悠遊卡公司推雙北9大市場辦年貨悠遊付結帳享10%回饋金。（圖／品牌業者提供）

活動期間前往臺北市南門市場、成功市場、士東市場、北投市場、東三水街市場、新富市場以及新北市五股市場、泰山市場以及新加入的黃石市場，於活動店家使用悠遊付扣款結帳，(免登錄)單筆消費滿200元即可享7%回饋金，每人回饋上限200元，送完為止；還可與「月級挑戰筆筆最高回饋3%」活動疊加，享最高10%回饋金。

市場辦年貨用悠遊付，免登錄即可享最高10%回饋金。（圖／品牌業者提供）

鬧鐘請設好～美廉社APP每週四「週週超瘋價」，本週推出三款超殺優惠商品！酥香外皮的中式早餐「金品胡麻子燒餅（6入）」（540g），現在一件69元，平均一個燒餅只要10元左右；「心樸甘栗仁」（45g），現在一包19元；吃完東西也別忘了口腔清潔「Simple Life細滑小頭牙刷（3支）」，小刷頭設計讓清潔更順手，現在一組（3支）只要39元，平均一支只要13元；1月15日上午9:00起在美廉社APP隨買隨取開賣，會員限購各1組，數量有限，售完為止。

美廉社APP「週週超瘋價」限時開搶。（圖／品牌業者提供）

另，隨著寵物高齡化趨勢，熟老齡貓犬照護需求日益受到關注。寵物健康營養品牌法國皇家，今年將二度攜手全台最大寵物連鎖通路啟動「糧心助浪」公益捐糧活動。活動期間 1 月 15 日起至 2 月 11 日，消費者於門市購買法國皇家熟老齡系列飼料，品牌即「等量捐贈」對應公斤數的飼料予「諾亞方舟動物同樂協會」及「Taiwan SPCA 台灣防止虐待動物協會」。本次預計捐贈 2,300 公斤，以實際行動與精準營養支持老病殘浪浪的生活品質，落實「尊重生命，終養不棄養」的理念。

法國皇家「糧心助浪」公益捐糧活動，今年持續攜手諾亞方舟動物同樂協會，聚焦熟老齡浪浪的營養與照護需求。（圖／品牌業者提供）

