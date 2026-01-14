馬年團圓味炸場！年度「年菜之王」揭曉 佛跳牆霸榜成台灣人飯桌必備
記者李鴻典／台北報導
農曆春節腳步漸近，年菜預購買氣升！Yahoo購物表示，年菜熱搜量增3倍，平台上80年迪化街名店「老協珍」持續蟬聯年菜組合熱銷冠軍，佛跳牆更一口氣包辦前五大單品中的三席，穩坐年度團圓飯桌「年菜之王」。
Yahoo購物觀察發現，今年年菜仍由老字號領跑，消費者偏好口碑名店的年菜組合，節省備菜時間更兼具食材品質，以「六菜組合」銷售動能最強。Yahoo購物公布年度熱銷年菜，Top3年菜組合由老協珍以強大品牌號召力與穩定品質蟬聯奪冠，經典上海菜名店「紅豆食府」和主打「小家庭功夫年菜」的「呷七碗」則分別拿下熱銷亞軍、季軍！在Top5單品年菜榜方面，佛跳牆持續霸榜年節餐桌，包括「青葉臺菜」的總鋪ㄟ花膠佛跳牆、「老協珍」的鮑魚干貝佛跳牆、「呷七碗」的上乘佛跳牆全數躍進前三，成為今年團圓飯桌的「排面擔當」！而眷村味代表「果貿吳媽家」的經典牛三寶、南門市場老字號「逸湘齋」的蜜汁雙方，展現經典菜色的長青實力，擠身第四及第五名。
Yahoo購物推出「馬年神助攻，新春採買」活動，年菜、禮盒全面下殺5折起，1/18前單日消費滿3000送8%購物金，刷uniopen聯名卡單筆滿3000再送200現折券！參加「媽祖開運籤大放送」玩測驗、抽籤問新春運勢，登記就抽萬元金豆、6,666點OPENPOINT；1/18前不限金額下單還能登記抽HoHo家事清潔2000元折價券。選購快速到貨商品，隨包裹贈限量「Whoscall好運刮刮樂」，有機會刮中iPhone 17、Marshall藍牙喇叭等超值好禮。Yahoo拍賣1/18前下單滿199則可抽伊萊克斯抗敏空氣清淨機，每周二及周末加碼享7-ELEVEN超取免運費。
農曆春節倒數，年節儀式感商機提前引爆。富邦媒指出，隨著馬年腳步逼近，站上應景小物買氣驚人，近一個月春聯銷售較上月大幅攀升7倍，紅包袋亦強勢增長130%。
momo依據站上大數據剖析，2026 年春節市場呈現兩大新趨勢：一是「小宅美學」崛起，帶動迷你春聯、斗方成為都會族群首選；二是「質感工藝」回歸，結合生肖意象的燙金、水鑽紅包袋躍升熱搜黑馬。瞄準這波需求，momo即日起至 2/17 集結逾 55 家品牌、近 3,000 款應景商品祭出 88 折起優惠。
全家便利商店搶攻年節圍爐商機，2026金馬年菜預購自去年11月熱烈展開，此次主打「星級名店年菜、澎湃圍爐套組、酒香風味佳餚、蔬食名店料理」四大特色，集結超過百道年菜料理、湯品、套組與甜點年菜，從米其林餐廳到人氣名店、從經典手路菜到創新風味，從萬元星級名店年菜套組到千元有找的高CP圍爐組合，完整涵蓋不同預算帶選擇，對應不同家庭結構與飲食偏好。
全家此次網羅富錦樹台菜香檳、雙月食品社、請客樓、天香樓、老新台菜、欣葉生活廚房、YACHE 韓式蔬食、老協珍等知名品牌，即日起至2月22日推出指定商品任選3件以上92折優惠。
Coupang酷澎1月14日至20日推出「火箭速配」保健與營養補給專區，集結國內外知名品牌保健品、營養補給品與蛋白飲系列最低3折起，包含善存、DHC、營養師輕食、樂維根等，陪伴健身族與日常保養族群，從一年之始打造自信健康生活。針對輕度運動的上班族與樂齡族群，Coupang酷澎推薦葡萄王、老協珍、台塑生醫等關鍵補給品牌。
2026年1月31日前，透過中國信託行動銀行APP完成登錄與綁定中國信託LINE官方帳號，於Coupang酷澎刷中信卡單筆滿2,500元送刷卡金150元；同時，1月份於Coupang酷澎累積消費滿4,500元，最高可拿刷卡金300元！中信LINE Pay Visa卡友再享5% LINE POINTS回饋，3月31日前回饋上限100點。以上活動名額與辦法以中國信託公告為主。
農曆新年進入倒數階段，年節贈禮還沒準備好？2026年淘寶年貨節正式開跑！即日起至2月11日23:59，全站商品享官方立減88折起，並同步疊加多家信用卡優惠，搶先開啟馬年開春第一波超值優惠，至2月1日前還有機會搶到折扣碼與支付立減券！為提升購物便利性，滿人民幣99元即可享免運，也能選擇7-ELEVEN貨到付款服務。
年貨節期間更推出「淘寶三重抽」LINE官方好友活動，首抽人人有獎，新用戶還有機會抽中Apple Watch！淘寶同步祭出年節準備清單，精選春節佈置、團圓同樂遊戲、寓意禮盒與人氣科技實用好物，從送禮到居家過年一次備齊，照著買不怕踩雷。
樂天市場春節預購活動開跑，精選各式年菜佳餚與人氣禮盒。1月31日前，透過樂天市場APP購物，天天享10%點數回饋，搭配「賺點樂翻天」活動，週三「美食日」下單最高再享19%加碼回饋，還有專屬的優惠券、信用卡優惠，此外，單筆消費滿299元，選擇7-11取貨即可享有0元免運優惠。
愛買量販因應農曆新年採購熱潮，即日起至2月24日同步推出一系列超值、多元的年節優惠活動。不僅針對愛買APP會員祭出專屬回饋，更加碼家電分期好康，讓消費者買越多省越多；同時也精選上架多款人氣卡通聯名禮盒。
愛買APP會員於第一波指定日期1/17、1/18、1/24、1/25，使用愛買APP會員條碼結帳單筆滿2,000元即可享９折電子現金折價券回饋，單筆回饋最高500元，每人限兩次。家電同步祭出單筆滿1萬5即可享12期分期零利率，其中聲寶70吋電視不用2萬元，按摩椅、機車也皆有分期相關活動供選擇，讓大家輕輕鬆鬆帶回家。
農曆新年將至，悠遊卡公司攜手雙北九大指定市場，祭出「市場辦年貨」迎新春活動，活動自2026年1月14日起至2月16日止，於指定市場使用悠遊付消費，免登錄即可享單筆滿200元最高可獲得10%回饋金，讓年貨採買更加便利、也能賺更多回饋金。
活動期間前往臺北市南門市場、成功市場、士東市場、北投市場、東三水街市場、新富市場以及新北市五股市場、泰山市場以及新加入的黃石市場，於活動店家使用悠遊付扣款結帳，(免登錄)單筆消費滿200元即可享7%回饋金，每人回饋上限200元，送完為止；還可與「月級挑戰筆筆最高回饋3%」活動疊加，享最高10%回饋金。
鬧鐘請設好～美廉社APP每週四「週週超瘋價」，本週推出三款超殺優惠商品！酥香外皮的中式早餐「金品胡麻子燒餅（6入）」（540g），現在一件69元，平均一個燒餅只要10元左右；「心樸甘栗仁」（45g），現在一包19元；吃完東西也別忘了口腔清潔「Simple Life細滑小頭牙刷（3支）」，小刷頭設計讓清潔更順手，現在一組（3支）只要39元，平均一支只要13元；1月15日上午9:00起在美廉社APP隨買隨取開賣，會員限購各1組，數量有限，售完為止。
另，隨著寵物高齡化趨勢，熟老齡貓犬照護需求日益受到關注。寵物健康營養品牌法國皇家，今年將二度攜手全台最大寵物連鎖通路啟動「糧心助浪」公益捐糧活動。活動期間 1 月 15 日起至 2 月 11 日，消費者於門市購買法國皇家熟老齡系列飼料，品牌即「等量捐贈」對應公斤數的飼料予「諾亞方舟動物同樂協會」及「Taiwan SPCA 台灣防止虐待動物協會」。本次預計捐贈 2,300 公斤，以實際行動與精準營養支持老病殘浪浪的生活品質，落實「尊重生命，終養不棄養」的理念。
更多三立新聞網報導
路易莎聊天！男學生開嗆「可以小聲點嗎」 反遭妹子1句羞辱笑翻眾人
買1送1爽喝2週、第2杯10元！3大手搖飲優惠一次看
通勤族惡夢？男怨北捷「這2站」轉乘走到腿軟 眾人搖頭：真魔王是它
早餐店標配！他嫌紙袋印卡通圖案浪費成本 店家揭驚人真相：有隱藏神效
其他人也在看
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 68
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 207
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 5
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 8 小時前 ・ 5
45歲單身女捧500萬、赴高雄買房賺增值夢！為退休鋪路養「孝子」：每月給我2.5萬多好｜好宅報報
對45歲未婚的徐小姐來說，目前來到一個分水嶺，過慣了物質、時間及薪水皆自由的單身日子，她開始思考要重新規劃理財，為自己的退休後收入做好準備，畢竟後半輩子都得要靠自己，總不能坐吃山空期盼政府的長照計畫來生活，她開始盤算最佳方案。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 91
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 194
辦公室無用技能大挑戰! 網:去農會上班要身懷絕技
社會中心／綜合報導您身邊有同事，擁有特殊技能，但這些技能在工作上，卻很不實用的嗎？新竹縣竹北農會的職員，就拍攝一部有趣短片，有同事號稱〝人肉點鈔機〞，光靠手感，就能一把抓出指定的鈔票張數，更有神機妙算，撥一撥算盤，就能算出精準數字，影片讓許多網友會心一笑，說現在去農會上班，都要身懷絕技嗎？竹北農會職員:「紅盤殺手。」桌上擺放凌亂的收銀盤，短短幾秒內就能整齊收成一疊，無影手一出馬，速度快得連眼睛都跟不上。竹北農會職員:「我可是傳票終結者啦。」手速很快的還有這位，一手拿印章，一手翻閱，不放過任何一張傳票，到處蓋章、無處不蓋，而其他同事也不惶多讓，展現他們的辦公室〝超無用技能〞。竹北農會職員:「人算不如機算，機算不如它算。」597乘251等於多少，在不用計算機的情況下，你能答對嗎？這位職員只要撥一撥算盤，bingo。竹北農會職員:「149847。」辦公室無用技能大挑戰！ 網：去農會上班要身懷絕技（圖／民視新聞）還有這位人肉點鈔機，不用一張一張算，光靠手感就能一把抓出指定的鈔票張數。竹北農會職員:「來，講個數字。52。」新竹縣竹北農會職員把這段"辦公室無用技能挑戰"的影片po上網，就有網友表示，農會的朋友也是要這麼拚了嗎？現在連農會都這麼卷了。看完覺得第一個紅盤技能最沒用。有趣影片引發廣大網友回響。竹北市農會秘書許漢洋:「以前對我們農會刻板的印象，老公務人員那種心態，這樣拍下去以後，帶給客人真的新的那種感受。」竹北市農會信用部主任楊金蓮:「沉悶的工作一樣可以是快樂的生活，習慣的動作就是駕輕就熟。」辦公室無用技能大挑戰！ 網：去農會上班要身懷絕技（圖／民視新聞）同事個個身懷絕技，雖然說是辦公室的無用技能，但也讓人看了會心一笑。原文出處：辦公室無用技能大挑戰！ 網：去農會上班要身懷絕技 更多民視新聞報導黑色屍袋塞滿停屍間 伊朗追捕「星鏈」用戶防血腥鎮壓畫面外流最新／男誤信假投資約捷運站面交300萬 詐團車手取款自撞逃逸最新／屏東倉庫火警！烈焰狂燒、黑煙竄天 驚悚畫面曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
周杰倫爭戰澳網首輪遭淘汰！ 戴太陽眼鏡帥氣登場全場嗨翻
周杰倫日前宣布將參與澳洲網球公開賽的「一分大滿貫」賽事，冠軍可以拿到100萬美金，他也放話如果真的全贏將會把獎金全數捐出，但他也謙虛表示，因為賽事進行很快，希望能夠摸到球就好。周杰倫首輪的對手是24歲的業餘冠軍彼得約維奇（Petar Jovic）。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 78
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 62
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 138
襪子到底要不要翻面洗？專家給答案 網驚：難怪洗完都還有味道
洗襪子時，你是「翻面洗派」還是「直接丟洗衣機派」？不少家庭成員各有習慣，也常為了洗法爭論不休。清潔與洗衣顧問おかみ指出，其實襪子的最佳洗法沒有絕對答案，而是要「依照髒污類型來決定」。 襪子內外 髒的其實不一樣 襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則容易附著灰塵、砂土與污漬。若將襪子翻面清洗，能更有效清除與皮膚直接接觸的油脂與汗垢；但如果外側沾滿泥沙，翻面反而可能洗不乾淨。おかみ指出，不同家庭成員若洗法不一致，久了就會出現異味或黑垢累積的差異。關鍵在「看髒在哪」： •內側油脂多→建議翻面洗•外側泥沙重→建議正面洗 也就是說，並非只能選一種方式，而是要依照實際汙染狀況調整。即使襪子標榜抗菌加工，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生。建議定期搭配漂白劑使用，減少異味與黑斑形成。 翻面洗還有這個好處 翻面清洗能降低摩擦，保護印花與刺繡，對於卡通襪、童襪或特殊設計襪特別有幫助。但厚襪翻面洗後較不易乾，おかみ提醒： •脫水時間可稍微拉長•晾曬前記得翻回正面•整理襪型可避免鬆垂變形 保持清潔的「3步驟習慣」 1、脫下後立刻翻面（避免濕氣悶住）2、放入洗衣袋減少磨損3、晾曬前翻回正面（防止乾燥不均） 養成這常春月刊 ・ 1 天前 ・ 31
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
立院對罵！學者嗆綠「對不起台灣人」 莊瑞雄怒反擊：愛罵誰就罵誰？
立法院今（14）日召開彈劾總統案公聽會，民眾黨團邀請的東海大學退休教授林騰鷂發言時稱，「賴清德跟你們這些立委有沒有對得起良心？你們不會感到羞愧嗎？」引來民進黨立委莊瑞雄不滿，反嗆「胡說八道」、「主權當然在民，主權不在藍白欸！」一旁的國民黨立委徐巧芯則頻頻表示「不該這樣子」，立法院長韓國瑜則提醒眾人喝咖啡、靜下心發言，並請與會雙方要互相尊重。莊、林兩人會後則握手和解。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 159
謝龍介重話開砲：台南這鍋湯被民進黨煮餿了！
民進黨高雄市長初選12日晚間啟動市內電話民調，各陣營動員支持者「顧電話」之際，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩卻出招「攔胡」，特別拍攝教學影片示範電話應答，強調不管電話那頭問支持民進黨的哪位，就喊出「唯一支持柯志恩」。國民黨台南市長參選人謝龍介則強調，不管民進黨誰出線，國民黨已準備好迎戰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 207
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 1 天前 ・ 141
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
談民進黨台南初選！沈政男斷言這人出線「示警藍白最大問題」：這沒辦法
面對即將到來的2026大選，民進黨高雄經過激戰後，預計將由民調最高的立委賴瑞隆出戰，而作為總統賴清德的本命區，台南初選戰況也受到高度關注；精神科醫師沈政男斷言，最終綠營會是立委陳亭妃出線，且最終會贏過國民黨立委謝龍介，「這沒辦法」。沈政男透過臉書直言，即便高雄初選由賴瑞隆勝出，仍不該認為民進黨就在台南會讓賴清德屬意的人出線，既然說要進行民調，就一定是讓據最高......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 52
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 114
憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及
繼2025年12月19日的判決之後，在輿論質疑聲中，憲法法庭日前再度做出115年憲判字第1號判決，引起輿論譁然。見此情景，一位前大法官投書批評，並指「事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎。」中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 224