馬年團圓味炸場 Yahoo購物揭「年菜之王」
(記者謝政儒綜合報導)農曆春節腳步漸近，年菜預購買氣升。Yahoo購物今年年菜熱搜量增3倍，平台上80年迪化街名店「老協珍」持續蟬聯年菜組合熱銷冠軍，佛跳牆更一口氣包辦前五大單品中的三席，穩坐年度團圓飯桌「硬菜之王」。此外，Yahoo購物連續七年發起公益年菜募集，至今已捐助近萬名弱勢族群，今年再攜手四大公益團體助力弱勢家庭過好年。為滿足年節消費需求，Yahoo購物「馬年神助攻，新春採買」活動熱鬧開跑，年菜、禮盒下殺5折起，還可抽萬元金豆、6,666點OPENPOINT、iPhone 17、Marshall藍牙喇叭等大獎。
Yahoo購物觀察發現，今年年菜仍由老字號領跑，消費者偏好口碑名店的年菜組合，節省備菜時間更兼具食材品質，其中以「六菜組合」銷售動能最強。Yahoo購物公布年度熱銷年菜，Top3年菜組合由老協珍以強大品牌號召力與穩定品質蟬聯奪冠，經典上海菜名店「紅豆食府」和主打「小家庭功夫年菜」的「呷七碗」則分別拿下熱銷亞軍、季軍！在Top5單品年菜榜方面，佛跳牆持續霸榜年節餐桌，包括「青葉臺菜」的總鋪ㄟ花膠佛跳牆、「老協珍」的鮑魚干貝佛跳牆、「呷七碗」的上乘佛跳牆全數躍進前三，成為今年團圓飯桌的「排面擔當」！而眷村味代表「果貿吳媽家」的經典牛三寶、南門市場老字號「逸湘齋」的蜜汁雙方，展現經典菜色的長青實力，擠身第四及第五名。除了名店大菜外，「懶人年菜」需求也帶動Yahoo拍賣生鮮食品銷售月增超過2成，可加熱即食的東坡肉、滷豬腳圈、熟章魚切片，成為忙碌族群備菜首選，輕鬆搞定團圓飯。
美味不忘公益，備辦年貨也能順手送暖！Yahoo購物自2019年起持續推動公益年菜募集活動，至今已邁入第七年，累計協助近萬名弱勢族群在春節享用團圓飯。今年攜手安心家庭關懷協會、真善美基金會，聯合雙福基金會、伊甸基金會等四大公益團體，為獨居長輩與困境家庭募集年菜，目前已成功募集近600組，讓更多家庭在除夕夜也能感受溫馨團圓與陪伴。
