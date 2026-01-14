馬年團圓味炸場！Yahoo 購物揭年度「年菜之王」

▲Yahoo購物「馬年神助攻，新春採買」開跑，年菜、禮盒全面下殺5折起！參加「媽祖開運籤大放送」玩測驗抽籤，登記再抽萬元金豆、6,666點OPENPOINT！

【記者 陳姿穎／台北 報導】農曆春節腳步漸近，年菜預購買氣升！Yahoo購物今年年菜熱搜量增3倍，平台上80年迪化街名店「老協珍」持續蟬聯年菜組合熱銷冠軍，佛跳牆更一口氣包辦前五大單品中的三席，穩坐年度團圓飯桌「硬菜之王」。此外，Yahoo購物連續七年發起公益年菜募集，至今已捐助近萬名弱勢族群，今年再攜手四大公益團體助力弱勢家庭過好年。為滿足年節消費需求，Yahoo購物「馬年神助攻，新春採買」活動熱鬧開跑，年菜、禮盒下殺5折起，還可抽萬元金豆、6,666點OPENPOINT、iPhone 17、Marshall藍牙喇叭等大獎！

老協珍蟬聯年菜王者名店！佛跳牆衝年節飯桌之王

Yahoo購物觀察發現，今年年菜仍由老字號領跑，消費者偏好口碑名店的年菜組合，節省備菜時間更兼具食材品質，其中以「六菜組合」銷售動能最強。Yahoo購物公布年度熱銷年菜，Top3年菜組合由老協珍以強大品牌號召力與穩定品質蟬聯奪冠，經典上海菜名店「紅豆食府」和主打「小家庭功夫年菜」的「呷七碗」則分別拿下熱銷亞軍、季軍！在Top5單品年菜榜方面，佛跳牆持續霸榜年節餐桌，包括「青葉臺菜」的總鋪ㄟ花膠佛跳牆、「老協珍」的鮑魚干貝佛跳牆、「呷七碗」的上乘佛跳牆全數躍進前三，成為今年團圓飯桌的「排面擔當」！而眷村味代表「果貿吳媽家」的經典牛三寶、南門市場老字號「逸湘齋」的蜜汁雙方，展現經典菜色的長青實力，擠身第四及第五名。除了名店大菜外，「懶人年菜」需求也帶動Yahoo拍賣生鮮食品銷售月增超過2成，可加熱即食的東坡肉、滷豬腳圈、熟章魚切片，成為忙碌族群備菜首選，輕鬆搞定團圓飯！

▲Yahoo購物年度熱銷年菜，由老協珍、紅豆食府和呷七碗拿下年菜組合Top3，單品菜則由佛跳牆穩坐團圓飯桌「硬菜之王」。

第七年公益暖流！愛心年菜認購助萬名弱勢團圓

美味不忘公益，備辦年貨也能順手送暖！Yahoo購物自2019年起持續推動公益年菜募集活動，至今已邁入第七年，累計協助近萬名弱勢族群在春節享用團圓飯。今年攜手安心家庭關懷協會、真善美基金會，聯合雙福基金會、伊甸基金會等四大公益團體，為獨居長輩與困境家庭募集年菜，目前已成功募集近600組，讓更多家庭在除夕夜也能感受溫馨團圓與陪伴。

馬年新春採買攻略！年菜禮盒優惠疊加、萬元大獎狂抽

迎接年節採買高峰，Yahoo購物推出「馬年神助攻，新春採買」活動，年菜、禮盒全面下殺5折起，1/18前單日消費滿3000送8%購物金，刷uniopen聯名卡單筆滿3000再送200現折券！參加「媽祖開運籤大放送」玩測驗、抽籤問新春運勢，登記就抽萬元金豆、6,666點OPENPOINT；1/18前不限金額下單還能登記抽HoHo家事清潔2000元折價券。同時，選購快速到貨商品，隨包裹贈限量「Whoscall好運刮刮樂」，有機會刮中iPhone 17、Marshall藍牙喇叭等超值好禮。Yahoo拍賣1/18前下單滿199則可抽伊萊克斯抗敏空氣清淨機，每周二及周末加碼享7-ELEVEN超取免運費！助攻消費者新年輕鬆採買享優惠、開好運！（圖／記者陳姿穎翻攝）